Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з персоналом, сплата податків — Finance.ua

Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з персоналом, сплата податків

Сьогодні 01:10 — Особисті фінанси

Стан бізнесу у червні: фінансові втрати, ситуація з персоналом, сплата податків

Малий і середній бізнеси України призупинили відновлення, яке почало спостерігатися наприкінці квітня і на початку травня 2022 року.

Про це йдеться в дослідженні Advanter Group

«Причинами можуть бути затягування війни (і, відповідно, складність прогнозувати результати робіт і оцінювати ефект від інвестицій) та скорочення споживчого попиту. Але є такі питання, що турбують бізнес, проте можуть бути вирішені урядом. Це перш за все доступ до фінансового ресурсу, відновлення логістичних можливостей і бронювання ключових співробітників», — процитовано в дослідженні Андрія Длігача голову Advanter Group, співзасновника Центру економічного відновлення.

Читайте також Як український бізнес переживає війну — дані Опендатабот

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) сягнув найнижчої позначки з грудня 2020 року і становить 22,73 (зі 100 можливих). Індекс упав на третину порівняно з травнем 2022 року, що свідчить про невпевненість бізнесу в швидкому покращенні економічної ситуації, зазначається в дослідженні.

Інфографіка: Advanter Group

Загальні прямі втрати МСБ за шість тижнів війни оцінюються в $83,2 млрд.

46,8% підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Станом на 10 травня таких було 49%.

Середній очікуваний показник обсягів реалізованої продукції у 2022-му проти 2021 року — 48%. Це на 6 в.п. нижче за показник травня 2022 року.

Інфографіка: Advanter Group

З 24 лютого МСБ скоротив 20% персоналу. За підрахунками Advanter Group, це 1,07 млн співробітників. Частка співробітників, яких відправлено у відпустку, — 20%. Частка персоналу з тих, що працюють на поточний момент на умовах скорочення зарплати, — 27%.

Загальні потреби МСБ у фінансуванні — $73 млрд. 41% підприємств вважають пошук фінансування пріоритетом.

Основними проблемами для відновлення МСБ називає відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку (62%), непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку (48%), відсутність достатнього капіталу (43%).

Інфографіка: Advanter Group

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.