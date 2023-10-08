Как проверить подержанное авто из Европы — Finance.ua

Как проверить подержанное авто из Европы Сегодня 08:35 — Личные финансы

Как проверить подержанное авто из Европы

В 2022 году украинцы купили за границей более 400 000 подержанных автомобилей, большинство из которых привезли из стран Евросоюза. Покупая подержанное авто, нужно быть внимательными — легко встретить мошенников, которые научились хорошо маскировать дефекты.

Об этом пишет Институт исследования авторынка.

Проверить машину самостоятельно трудно: мошенники умело маскируют дефекты даже после тяжелых ДТП и научились подделывать оригинальные сервисные документы.

Если вы не проверите историю машины, рискуете купить разыскиваемую Интерполом или находящуюся в залоге в банке.

Какие проблемы чаще всего пытаются скрыть владельцы машин

Чаще всего скручивают пробег. Вторая проблема — машины после ДТП. Третья проблема ― умышленно измененный VIN-код автомобиля. Четвертая проблема — продажа краденых машин или машин, взятых в лизинг.

Сервисы для проверки авто

В США единственный сервис проверки истории авто — Carfax. Там все американские машины можно проверить по VIN-коду и узнать, в каком состоянии авто выехало в Украину.

В то же время в ЕС много стран, поэтому единой базы данных по истории авто нет. Страны имеют разные правила, и далеко не все дают доступ к истории машин. К примеру, в Швеции есть доступный публичный госреестр для проверки авто. В Польше для проверки система требует данные из свидетельства о регистрации машины, которые есть только у владельца. Самый большой авторынок Европы — Германия — вообще публично не разглашает историю авто третьим лицам.

В Украине для проверки подержанных автомобилей из Европы полноценно работают два основных сервиса: литовский Carvertical и чешский Cebia . Принцип их работы одинаковый — они подтягивают данные о европейских авто из разных баз данных почти всех стран ЕС: государственных реестров, маркетплейсов, станций технического обслуживания, страховых и лизинговых компаний. В виде графика или таймлайна они показывают, как менялся автомобиль, его пробег, в какие ДТП попадал и как часто менялся владелец. Эти данные пользователь получит, если введет VIN-код машины и оплатит определенный пакет данных.

А чем отличаются Carvertical и Cebia

Carvertical имеет особенность: вы не знаете, какая именно информация будет в отчете, а цена услуги не зависит от имеющихся в базе сервиса данных. Сначала вы покупаете отчет — и только потом понимаете, за что заплатили.

Cebia же учитывает, что получает пользователь: расширенные технические характеристики, количество записей о пробеге авто, историю обслуживания, информацию об авариях и исторические фотографии. Цена отчета будет зависеть от имеющейся информации.

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Cebia использует только проверенные источники данных и сообщает, откуда информация: от страховой, госреестра, партнерской СТО или маркетплейса. Также у Cebia есть более подробная информация об авто с чешского и словацкого рынков.

Сколько стоит проверить авто

Это зависит от того, сколько информации об автомобиле есть у сервиса. Если есть полный пакет данных — например, данные о пробеге, истории обслуживания и фото авто в разное время, — у Cebia это будет стоить 499 гривен. Если есть только технические параметры, данные о заводских дефектах и ​​где размещена табличка с VIN-кодом, это обойдется в 299 гривен.

Самый большой набор данных у Carvertical стоит 700 гривен. Однако если купить у них отчеты сразу о нескольких машинах, получится дешевле. Например, три отчета будут стоить около 1300 гривен, а не 2100.

На что обращать внимание при проверке авто

Первое — это расположение VIN-кода. Cebia подскажет, где именно на этом авто расположена табличка. Если она имеет следы вмешательства, другой вид или вообще отсутствует, значит VIN-код могли перебить.

Второе — количество владельцев. Если авто сменило десять владельцев за несколько лет (а вам об этом не сказали), это должно насторожить.

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Третье — данные о большой страховой выплате (например $15 000). Это повод задуматься, потому что такие выплаты — признак серьезного ДТП. Также в системе может быть запись о существенных повреждениях в аварии, в результате которых автомобиль «списали» в стране ЕС.

Четвертое — аномалии с пробегом авто. Чтобы узнать, скручивали ли пробег, нужно просмотреть всю историю. Если со временем километраж растет плавно — все хорошо. Если есть резкие пики на графике, это признак манипуляций.

Иногда в сервисе можно увидеть машины-двойники: два авто одинаковой модели используют одинаковый VIN-код. Это видно, когда система показывает две кривые пробега, идущие рядом. Сервис не покажет, какая из двух машин настоящая. Однако это должно побудить лучше изучить историю машины. Совершенно одинаковых авто не бывает. Чтобы понять, что перед вами фейк, нужно подробно проанализировать данные по VIN-коду и сравнить с машиной, которую решили купить. А именно — сравнить заводскую комплектацию, заводской цвет, наличие или отсутствие дополнительного оборудования и, главное, таблички с VIN-кодами.

То есть проверка по VIN-коду еще не гарантирует, что с авто всё в порядке?

Нет. Не на все машины будет много информации — это зависит от того, сколько данных есть в реестрах. Обязательно нужно учитывать фактическое техническое состояние машины и заказать физические проверки на специализированных станциях. Но онлайн проверка истории автомобиля занимает менее минуты и существенно уменьшает риски. Сделать это можно не выходя из дома. Если сервис показывает аномалии или подозрительные данные — это повод задуматься и дополнительно проверить автомобиль, чтобы не потерять деньги.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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