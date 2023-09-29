У каких автомобильных брендов самые лояльные клиенты — Finance.ua

У каких автомобильных брендов самые лояльные клиенты Сегодня 06:36 — Технологии&Авто

У каких автомобильных брендов самые лояльные клиенты

Американские эксперты назвали автомобильные бренды, обладающие наибольшей лояльностью. Клиенты часто покупают их модели повторно.

Об этом сообщили на сайте JD Power.

Лояльность покупателей — важный показатель для автопроизводителей. Некоторые бренды преуспели в этом, а другие — разочаровали своих клиентов.

Немецкая компания Porsche второй год подряд получает награду JD Power за лояльность среди клиентов. Этот показатель рассчитывается на основе процента водителей, избравших ту же марку после обмена старого автомобиля на новый.

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Porsche заработал самый высокий уровень лояльности среди люксовых брендов — 56,8%. На втором месте разместился Mercedes-Benz — 50,5%.

Среди брендов премиальных кроссоверов лидирует Volvo — 56,5%. Компания BMW заняла второе место — 56,1%.

В сегменте массовых автомобилей наибольшую лояльность заработал бренд Toyota — 60,0%. Honda незначительно уступила лидеру — 55,5%.

Самым популярным производителем доступных кроссоверов стала Subaru — 61,1%. На втором месте разместилась Toyota — 60,5%.

Фокус По материалам:

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