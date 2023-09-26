Почему украинцы считают рынок подержанных авто в Украине непрозрачным: опрос — Finance.ua

Почему украинцы считают рынок подержанных авто в Украине непрозрачным: опрос Сегодня 17:04 — Личные финансы

Почему украинцы считают рынок подержанных авто в Украине непрозрачным: опрос

Главная проблема рынка подержанных автомобилей в Украине — его непрозрачность, по мнению 74% участников автомобильного рынка Украины. При этом почти три четверти опрошенных причинами его непрозрачности считают чрезмерно забюрократизированные процедуры, связанные со скупкой подержанных автомобилей для последующей перепродажи, и возможность применения теневых «схем» при перепродаже подержанных автомобилей, при которых в бюджет государства не уплачивается ни копейки налогов.

Первоочередными мерами, которые незамедлительно должны быть приняты на уровне государства для опровержения этого рынка, является отмена указанных бюрократических процедур (как вариант — принять Законопроект № 9083) — за это выступают почти 90% участников рынка. Таковы главные выводы опроса , проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей автомобильных импортеров и дилеров, работающих в Украине.

По оценкам участников автомобильного рынка, принявших участие в опросе Европейской Бизнес Ассоциации, в 2022 году объемы продаж подержанных авто в 16 раз превысили продажи новых автомобилей. По мнению 72% респондентов, причина заключается в недостаточных доходах украинцев для покупки новых автомобилей, тогда как 4% считают, что украинцы в принципе предпочитают подержанные автомобили.

В то же время 24% респондентов приводят другие причины, среди которых дефицит и недостаточный ассортимент новых автомобилей в 2022 году, возможность растаможки подержанных авто по нулевой ставке, повышенный спрос на подержанные автомобили для нужд фронта.

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Всего 74% респондентов считают, что рынок подержанных автомобилей непрозрачный, из которых 34% называют его совершенно непрозрачным. Только 2% считают его прозрачным. Комментируя текущее состояние рынка подержанных авто, эксперты обращают внимание на использование теневых схем перепродажи авто (как купленных на внутреннем рынке, так и ввезенных из-за границы), не проходящих проверку технического состояния. Такие автомобили дешевые, однако могут нести опасность для участников дорожного движения и угрозу окружающей среде. К тому же государство не получает налогов с операций по их перепродаже. Все это искажает конкуренцию на рынке и ставит официальных операторов в невыгодные условия.

Почему рынок считают непрозрачным

Среди основных причин, делающих рынок подержанных авто непрозрачным, участники опроса выделяют:

Большое количество бюрократических процедур, связанных с официальной скупкой для последующей перепродажи подержанных автомобилей, в том числе излишнее действие по перерегистрации подержанного автомобиля на предприятие, которое официально занимается такой ​​перепродажей, в сервисных центрах МВД. С этим мнением согласны 70% респондентов.

Нежелание «автобизнесменов» платить налоги от перепродажи подержанных автомобилей и применения теневых «схем» по их продаже, при которых сделка по продаже либо выглядит как комиссионная, либо как продажа автомобиля не облагаемым налогом физическим лицом. С этим мнением согласны 70% респондентов.

Лоббирование интересов заинтересованных групп по отмене или уменьшению таможенных тарифов и налогов на ввоз в Украину подержанных автомобилей. С этим мнением согласны 62% респондентов.

Другая ситуация с рынком новых автомобилей. 92% участников опроса считают его прозрачным, и только 4% - непрозрачным. Комментируя текущее состояние рынка новых автомобилей, эксперты сообщают о сложностях с прогнозированием производства, сроков поставок и комплектаций. В то же время участники рынка обращают внимание на то, что такое состояние официальной поставки новых авто в Украину стимулирует бизнес «серого» импорта новых авто, преимущественно не отвечающих требованиям сертификации для Украины.

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Комментируя причины, усложняющие работу официальных компаний на рынке подержанных авто, 62% экспертов соглашаются, что весомым фактором является затягивание во времени процедуры продажи подержанного автомобиля из-за большого количества бюрократических процедур, связанных с официальной скупкой для последующей перепродажи подержанных автомобилей. В то же время 32% называют другим фактором несколько более высокие цены, чем на «теневом» рынке, связанные с официальной уплатой налогов.

Что нужно делать?

Для вывода из тени рынка подержанных автомобилей, по мнению официальных игроков рынка, следует принять следующие первоочередные меры. В частности, 87% участников опроса поддерживают отмену излишней регистрации подержанного автомобиля на хозяйствующего субъекта, официально торгующего подержанными автомобилями. Вдобавок, эксперты предлагают уменьшить налогообложение операций с подержанными авто и усилить контроль за теневыми схемами на этом рынке.

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