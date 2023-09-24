В Украине перепишут ставки по автокредитам: банкир дал прогноз на осень — Finance.ua
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В Украине перепишут ставки по автокредитам: банкир дал прогноз на осень

Кредит&Депозит
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В Украине перепишут ставки по автокредитам: банкир дал прогноз на осень
В Украине перепишут ставки по автокредитам: банкир дал прогноз на осень
В Украине ожидается заметное снижение процентных ставок по автокредитам. Стоимость таких потребительских ссуд может упасть на 2−3 процентных пункта и составлять в среднем 12% вместо текущих 15%. Изменения предполагаются в ближайшие полтора-два месяца, считают участники рынка.
Об этом сообщил руководитель управления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко в комментарии Обозревателю.
Он пояснил, что столь существенные изменения на рынке автокредитов связаны со снижением учетной ставки НБУ.

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«Снижение учетной ставки является стимулом для снижения (процентов. — Ред.) почти всех кредитных банковских программ, и в частности автокредитования, ведь привлеченные финансовые ресурсы станут дешевле. Соответственно рост доступности кредитов отразится на росте продаж», — считает специалист.
Еще одним важным условием для поддержания спроса остается стабильность курса гривны по отношению к доллару. Кроме того, на ситуацию влияет постепенное восстановление экономики, что отражается на доходах украинцев.
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Если все факторы сохранятся на благоприятном уровне, банки будут принимать решение о скором снижении процентов по автокредитам, а также расширении партнерских программ с автодевелоперами. В результате у покупателей достаточно широкий выбор как кредитных условий, так и автобрендов, прогнозирует Кипоренко.
В целом с начала 2023 продажи автомобилей в кредит уже оживились. Особо заметной положительная динамика была летом. Как результат, к началу сентября количество автокредитов среди общих продаж машин составляло уже 12%, что на 4% больше, чем в начале года.
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А в абсолютных цифрах автокредитование с начала года выросло более чем в три раза. Если в январе-2023 украинцы купили 316 машин в кредит, то в августе уже 943. Ожидается, что до конца года в месяц будет оформляться по 1500 кредитных договоров на покупку автомобилей.

Какие новые авто покупают украинцы в кредит

Эксперт поделился данными о брендах, автомобили которых украинцы предпочитают покупать в кредит. Это:
  • Skoda — более 20% от общего количества автокредитов;
  • Reanult — 20%;
  • Volkswagen — 17%;
  • Toyota — 17%;
  • BMW — 13−15%;
  • другие марки — 11−13%.
Этот топ вряд ли изменится до конца 2023, считает Кипоренко. Дело в том, что украинцы при выборе авто руководствуются несколькими условиями, и эти марки полностью соответствуют им. Это:
  • широкий модельный ряд автомобилей;
  • стоимость послегарантийного обслуживания (цены на запчасти, ТО, наличие обширной сети сертифицированных СТО и т. п.);
  • возможность продать автомобиль на вторичном рынке за 50−60% его первоначальной цены (в зависимости от пробега и срока использования автомобиля, но не более 3 лет).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Обозреватель
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