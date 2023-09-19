Какие автопроизводители наиболее популярны в Украине — Finance.ua

Какие автопроизводители наиболее популярны в Украине Сегодня 14:01 — Личные финансы

Какие автопроизводители наиболее популярны в Украине

Наибольшее количество подержанных автомобилей, которые приобрели украинцы в 2023 году, были изготовлены в Германии.

Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».

«С начала года украинский автопарк пополнили 165,2 тыс. легковых авто. Из них 23% новых и 77% подержанных. Наибольшее количество подержанных авто (44,7 тыс. ед.) было изготовлено в Германии», — говорится в сообщении.

Подержанные авто

Самым популярным импортированным автомобилем с пробегом немецкого происхождения стал Volkswagen Golf.

Французские легковушки заняли второе место среди ввезенных подержанных авто (17 тыс. ед.). Наибольшим спросом среди подержанных «французов» пользовался Renault Megane.

Замыкают лидерскую тройку автомобили, изготовленные в США (15,7 тыс. подержанных авто). Самым желанным «американцем» в этой статистике был электромобиль Tesla Model 3.

Новые авто

В части новых авто на первом месте «японцы» (8,5 тыс. ед.). Выбирая автомобиль, изготовленный в Японии, украинские покупатели чаще предпочитали кроссовер Toyota RAV-4.

На втором месте на рынке новых авто — немецкие машины (6,4 тыс. ед.). Бестселлером среди новых «немцев» стал Volkswagen Touareg.

Также в первую тройку вошли авто, изготовленные в КНР (4,5 тыс. ед.). Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.

Напомним, август стал очередным месяцем, когда на рынке зафиксировали наибольшее количество продаж электрических автомобилей во всех сегментах. При этом впервые рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 1000 сделок.

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