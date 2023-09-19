Какие автопроизводители наиболее популярны в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие автопроизводители наиболее популярны в Украине

Личные финансы
0
Какие автопроизводители наиболее популярны в Украине
Какие автопроизводители наиболее популярны в Украине
Наибольшее количество подержанных автомобилей, которые приобрели украинцы в 2023 году, были изготовлены в Германии.
Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».
«С начала года украинский автопарк пополнили 165,2 тыс. легковых авто. Из них 23% новых и 77% подержанных. Наибольшее количество подержанных авто (44,7 тыс. ед.) было изготовлено в Германии», — говорится в сообщении.

Подержанные авто

Самым популярным импортированным автомобилем с пробегом немецкого происхождения стал Volkswagen Golf.
Французские легковушки заняли второе место среди ввезенных подержанных авто (17 тыс. ед.). Наибольшим спросом среди подержанных «французов» пользовался Renault Megane.
Замыкают лидерскую тройку автомобили, изготовленные в США (15,7 тыс. подержанных авто). Самым желанным «американцем» в этой статистике был электромобиль Tesla Model 3.

Новые авто

В части новых авто на первом месте «японцы» (8,5 тыс. ед.). Выбирая автомобиль, изготовленный в Японии, украинские покупатели чаще предпочитали кроссовер Toyota RAV-4.
На втором месте на рынке новых авто — немецкие машины (6,4 тыс. ед.). Бестселлером среди новых «немцев» стал Volkswagen Touareg.
Также в первую тройку вошли авто, изготовленные в КНР (4,5 тыс. ед.). Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.
Напомним, август стал очередным месяцем, когда на рынке зафиксировали наибольшее количество продаж электрических автомобилей во всех сегментах. При этом впервые рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 1000 сделок.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.