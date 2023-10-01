Названы 10 самых самых надежных автомобилей, способных «пережить» своих владельцев — Finance.ua

Названы 10 самых самых надежных автомобилей, способных «пережить» своих владельцев Сегодня 21:12 — Фондовый рынок

Надежность всегда входила в ТОП ключевых показателей, которые покупатели учитывали при выборе того или иного автомобиля.

Очередной рейтинг надежных машин накануне был опубликован журналистами американского издания CarBuzz. Очевидно, что большинство из них было создано в Японии.

На первую строчку автомобилей, способных пережить своего владельца, поставили Lexus LS 400. Утверждается, что машину построили по таким высоким стандартам, что ее практически невозможно вывести из строя.

Серебро досталось пикапу Toyota Hilux, который в течение целого года пытались «убить» в журнале TopGear, но в результате потерпели неудачу. Причем наиболее надежным считается шестое поколение этой модели, выпускавшееся в период с 1997 по 2004 годы.

Замкнула тройку лидеров в этом ТОПе четырехдверка Toyota Camry, которую американцы и вовсе назвали современным аналогом Mercedes-Benz W124 по простоте и безотказности. Этот вывод можно экстраполировать и на ее сородича под маркой Lexus (седан ES).

Далее в списке самых прочных автомобилей на планете расположились также Mercedes-Benz E-Class (W124), Honda Civic, Subaru Legacy, Chevrolet Suburban, Volkswagen Beetle, Citroen 2CV, а замкнула десятку Mazda Miata.

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