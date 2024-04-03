Как продать авто онлайн — инструкция Сегодня 17:01 — Личные финансы

Как продать авто онлайн — инструкция

На украинских автодорогах все чаще можно увидеть номерные знаки с серией DI. Их получают те водители, которые покупают авто онлайн.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

По его словам, с начала запуска услуги в приложении Дія было совершено более 32 тысяч перерегистраций авто, мопедов, мотоциклов. А также закреплено 5200 комплектов новых номеров с серией DI.

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Он подчеркнул, что совершение купли-продажи авто онлайн доступно исключительно физическим лицам и 1 раз в календарный год.

Как продать авто без посещения сервисного центра МВД

Продавцу необходимо авторизироваться в Дії, сформировать заявку, сгенерировать QR-код и поделиться договором с покупателем.

После того как покупатель перешел по ссылке, он проверяет свои данные и заполняет необходимые поля. В частности, оставляет существующий номерной знак или выбирает новый с серией DI. Также указывает свидетельство о регистрации: изготовленное на бланке или исключительно электронное. Далее указывается отделение Укрпочты для получения готовых документов.

После этого сведения о продавце, покупателе и автомобиле автоматически проверяются средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

Иногда бывают случаи, когда гражданам поступает уведомление в отказе в осуществлении перерегистрации онлайн.

Главными причинами в отказе от перерегистрации авто онлайн могут быть неуплаченные штрафы, исполнительные производства, или, например, задолженность по алиментам.

После успешной проверки формируется договор купли-продажи, который подписывают покупатель и продавец.

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Подписанные документы автоматически поступают в администратор сервисного центра МВД, который закрепляет выбранные номерные знаки и печатает свидетельство о регистрации авто на нового владельца.

Стоимость

Готовый пакет документов ГП «Инфотех» передает Укрпочте. А почтовый оператор направляет на указанный заказчиком адрес исключительно по Украине.

Доставка документов производится в течение 10 дней. Логистические расходы составляют 294 грн. Стоимость перерегистрации легкового авто ориентировочно 1100 грн.

Когда можно управлять купленным автомобилем

Если за автомобилем остался номерной знак от предыдущего владельца, то пользоваться им возможно после того, как свидетельство о регистрации отобразится в Дії. А если заказали номерной знак с серией DI, то управлять автомобилем можно только после получения их почтой и закрепления за автомобилем.

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