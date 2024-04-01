Стало известно, сколько подержанных авто приобрели украинцы в марте — Finance.ua

Стало известно, сколько подержанных авто приобрели украинцы в марте Сегодня 21:04 — Личные финансы

Стало известно, сколько подержанных авто приобрели украинцы в марте

В течение марта суммарно украинцы приобрели 107,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года, и на 0,8% больше, чем в феврале-2024.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института исследований авторынка.

Инфографика: eauto.org.ua

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в течение марта украинцы заключили 86,4 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 7,3% больше по сравнению с мартом 2023 года, но на 0,7% меньше, чем в феврале-2024.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киевской области (17,3 тыс.) и городе Киеве (13 тыс.).

На третьем месте Днепропетровская область (7,9 тыс.), Львовская на четвертом с итогом 7,8 тыс., на пятом — Одесская с результатом 6,6 тыс. сделок купли-продажи.

Инфографика: eauto.org.ua

Наименьшее количество сделок было заключено в регионах, территории которых частично временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: в Херсонской (340 соглашений) и Донецкой (920 соглашения) областях.

Также в регионы с наименьшим количеством перепродаж подержанных авто вошли Черниговская (2040 сделок) и Сумская (2275 сделок) области. Активность сервисных центров МВД Луганской области и на этот раз в отчетах снова на ноле.

Импорт б/у легковушек

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в марте 2024 года на первую регистрацию было подано 21,4 тыс. Такой показатель заметно больше, на 35,5%, чем был в марте-2023, и также больше, чем месяцем ранее — на 7,3%.

Инфографика: eauto.org.ua

Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,6 тыс. первых регистраций), в Киеве (2,4 тыс.) и Киевской области (1,7 тыс.).

Также в пятерку активных регионов в марте вошли Винницкая (1,5 тыс.) и Днепропетровская (1,3 тыс.) области.

Меньше всего «свежепригнанных» автомобилей поставили на учет в Херсонской (30 шт.), Донецкой (61 шт.), Николаевской (263 шт.), Кировоградской (294 шт.) и Черниговской (316 шт.) областях.

Напомним, сейчас продается огромное количество автомобилей с пробегом. Однако, когда дело доходит до покупки — попытка найти ухоженный автомобиль становится настоящей головной болью. Компания carVertical провела исследование и выяснила самые распространенные виды мошенничества при покупке подержанных автомобилей.

По данным Укравтопрома, спрос на дизельные автомобили в Украине вырос. В феврале автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 71% превышает показатели прошлого года.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.