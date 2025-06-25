Как получить наличные в отделении Новой Почты — инструкция Сегодня 08:34 — Личные финансы

Как получить наличные в отделении Новой Почты — инструкция

Украинцы могут снять наличные с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе.

Как это сделать:

сообщить оператору о желании снять наличные деньги;

показать паспорт — оригинал или в приложении «Дія»;

оплатить услугу картой и получить наличные деньги. Средства можно снять исключительно в гривне и только с карт украинских банков. Ограничения на выдачу наличных могут быть только со стороны банка, выдавшего карту".

В NovaPay предлагают снимать наличные или осуществлять пополнение карты где угодно в Украине в отделениях Новой почты. Из преимуществ услуги отмечается:

безусловная экономия времени;

отсутствие ограничений;

удобство расположений;

доступность.

То есть лимитов нет, главное, чтобы не возникало подозрений. А происходит все очень просто.

Всем, кому нужно воспользоваться такой услугой, стоит:

Посетить ближайшее отделение Новой почты, в котором предусмотрен пункт предоставления финуслуг NovaPay. Сообщить оператору о своем желании снять деньги с карты. Подтвердить личность с помощью оригинала паспорта или его электронной версии в «Дія». Оплатить услугу и получить желаемые наличные.

«Если говорить об изменениях, связанных с необходимостью соблюдать Закон № 361-IX о финансовом мониторинге и приказ Минфина № 601 от 22.11.2024, то здесь все почтовые операторы и финансовые учреждения работают в едином законодательном поле, поскольку этот закон обязывает банки финансовые учреждения и почтовые операторы проверять своих клиентов и обращать внимание на подозрительные операции. Если будет подозрение на ведение незарегистрированной предпринимательской деятельности, данные будут передаваться в соответствующие органы контроля», — прокомментировали в НП.

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Всем, кто планирует или начинает предпринимательскую деятельность, Новая Почта советует открывать ФЛП или иную юридическую форму работы. А затем заключать удобные договоры как на услуги доставки, так и услуги денежных переводов. То есть финансовые услуги можно получать не только в банках.

Напомним, в соцсетях и СМИ в последнее время появлялась информация о якобы ограничениях на отправку посылок с наложенным платежом через «Новую почту». В компании заявили , что не вводят никаких ограничений на количество отправок или полученных посылок. В то же время из-за усиления контроля со стороны государства над предпринимательской деятельностью компания вынуждена вводить новые правила. Это связано с требованиями денежного законодательства.

В Новой почте объясняли, что все банки и финансовые сервисы, в частности NovaPay, должны проверять финансовые операции своих клиентов. Если физическое лицо регулярно получает большие суммы наложенных платежей, финансовая компания может временно приостановить предоставление услуг до выяснения источника средств.

Детальнее о правилах выдачи наличности у почтовых операторов рассказываем в статье по ссылке:

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