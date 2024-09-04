Как получить международную защиту в Польше — Finance.ua

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Как получить международную защиту в Польше

Личные финансы
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Как получить международную защиту в Польше
Как получить международную защиту в Польше
Согласно данным польской пограничной службы, количество заявлений на международную защиту от граждан Украины выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Если в 2023 году было подано 1200 заявлений, то в 2024 году эта цифра уже составила 2124 заявления, охватывающих 2991 человека.
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Получение международной защиты в Польше, включая статус беженца или дополнительную защиту, зависит от угрозы преследований или реального риска для жизни или здоровья в стране происхождения, пишет visitukraine.

Как подать заявление

Подать заявление на международную защиту в Польше вы можете:
  • При въезде в Польшу на пограничном пункте.
  • В следственном изоляторе, приемной или другом официальном месте.
  • В любое время на территории Польши в любом подразделении или пункте пограничной службы.
Если вы не можете обратиться непосредственно в пограничную службу из-за обстоятельств, таких как инвалидность, возраст, беременность, одинокое родительство, приемные дети, госпитализация или арест, вы можете подать письменное заявление о своем намерении подать заявление о международной защите.
Это можно сделать по почте или по электронной почте. В этих случаях заявление принимается и регистрируется пограничной службой по вашему месту жительства.
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Какие документы

При подаче заявления на международную защиту вы должны представить все официальные документы, включая документы, удостоверяющие личность, и проездные документы, а также другие формы доказательств, которые могут подтвердить ваше право на получение международной защиты. Это касается заявителя и всех членов семьи, на которых распространяется действие заявления.
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Международная защита имеет существенные отличия от временной защиты и значительно ограничивает права и свободы граждан, в том числе и возвращение в Украину.
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Напомним, мы писали, в 2024 году наблюдается значительный рост количества заявлений от украинских граждан на получение международной защиты в Польше. Это явление стало ответом на новые законодательные изменения в Украине, которые ужесточили контроль над военнообязанными мужчинами, ограничив их возможности получать загранпаспорта и другие консульские услуги без предварительной регистрации в военных комиссариатах.

Справка Finance.ua:

  • Польша выразила готовность содействовать возвращению в Украину военнообязанных мужчин, которые находятся на ее территории, но только при условии, что они сами выразят желание вернуться. Об этом сообщил официальный представитель польского правительства на пресс-конференции, отметив, что Польша уважительно относится к суверенитету Украины и понимает важность пополнения рядов украинских вооруженных сил в этот сложный период.
  • Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство. Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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