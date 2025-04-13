Как получить компенсацию за трудоустройство молодежи: условия программы — Finance.ua
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Как получить компенсацию за трудоустройство молодежи: условия программы

Личные финансы
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Как получить компенсацию за трудоустройство молодежи: условия программы
Как получить компенсацию за трудоустройство молодежи: условия программы
Работодатели, которые нанимают молодых специалистов, могут получить компенсацию расходов. Эти инициативы направлены на уменьшение затрат бизнеса и одновременное создание возможностей для молодежи получить первый профессиональный опыт.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Как получить компенсацию

В ведомстве отмечают, что с начала года уже около 700 работодателей воспользовались предложенной компенсационной поддержкой.
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Также около 800 молодых украинцев были трудоустроены в рамках этой программы.

Условия получения компенсации

Компенсация предоставляется работодателям за трудоустройство молодежи до 25 лет со страховым стажем до 1 года.
Компенсация предоставляется работодателям за трудоустройство молодежи младше 35 лет — на первое рабочее место.
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Трудоустройство должно происходить по направлению центра занятости, подтверждающего регистрацию молодого человека как безработного.
Продолжительность трудоустройства — 1 год.
Компенсация затрат происходит каждый нечетный месяц работы трудоустроенного человека (т.е. в первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый месяц). Максимальная продолжительность выплаты компенсации работодателю — полгода.
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Работодатель получает компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы, что значительно снижает расходы по оплате труда на начальных этапах трудовых отношений.
Подать заявление следует в течение 2 месяцев со дня трудоустройства.
Как подать документы:
  • лично обратиться в центр занятости по месту ведения деятельности работодателя;
  • через электронный кабинет работодателя с наложением электронной подписи;
  • по электронной почте с наложением электронной подписи.
«Компенсация части заработной платы молодых работников является эффективным инструментом, помогающим уменьшить финансовую нагрузку на работодателя на начальном этапе сотрудничества», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что для малого и среднего бизнеса это может стать дополнительным стимулом к ​​расширению команды и созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, способствует экономическому росту.
Для молодежи такая поддержка — это мотивация официально трудоустраиваться, открывающая путь к стабильной работе и приобретению первого профессионального опыта.
По материалам:
Finance.ua
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