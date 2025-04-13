Как получить компенсацию за трудоустройство молодежи: условия программы — Finance.ua

Как получить компенсацию за трудоустройство молодежи: условия программы Сегодня 19:03 — Личные финансы

Как получить компенсацию за трудоустройство молодежи: условия программы

Работодатели, которые нанимают молодых специалистов, могут получить компенсацию расходов. Эти инициативы направлены на уменьшение затрат бизнеса и одновременное создание возможностей для молодежи получить первый профессиональный опыт.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Как получить компенсацию

В ведомстве отмечают, что с начала года уже около 700 работодателей воспользовались предложенной компенсационной поддержкой.

Читайте также Рынок ІТ оживает: для каких кандидатов больше всего вакансий

Также около 800 молодых украинцев были трудоустроены в рамках этой программы.

Условия получения компенсации

Компенсация предоставляется работодателям за трудоустройство молодежи до 25 лет со страховым стажем до 1 года.

Компенсация предоставляется работодателям за трудоустройство молодежи младше 35 лет — на первое рабочее место.

Читайте также Выросло количество вакансий и зарплаты: в НБУ рассказали об изменениях на рынке труда

Трудоустройство должно происходить по направлению центра занятости, подтверждающего регистрацию молодого человека как безработного.

Продолжительность трудоустройства — 1 год.

Компенсация затрат происходит каждый нечетный месяц работы трудоустроенного человека (т.е. в первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый месяц). Максимальная продолжительность выплаты компенсации работодателю — полгода.

Работодатель получает компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы, что значительно снижает расходы по оплате труда на начальных этапах трудовых отношений.

Подать заявление следует в течение 2 месяцев со дня трудоустройства.

Как подать документы:

лично обратиться в центр занятости по месту ведения деятельности работодателя;

через электронный кабинет работодателя с наложением электронной подписи;

по электронной почте с наложением электронной подписи.

«Компенсация части заработной платы молодых работников является эффективным инструментом, помогающим уменьшить финансовую нагрузку на работодателя на начальном этапе сотрудничества», — говорится в сообщении.

Читайте также Работа без границ: самые интересные удаленные вакансии апреля

Отмечается, что для малого и среднего бизнеса это может стать дополнительным стимулом к ​​расширению команды и созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, способствует экономическому росту.

Для молодежи такая поддержка — это мотивация официально трудоустраиваться, открывающая путь к стабильной работе и приобретению первого профессионального опыта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.