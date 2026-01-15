Как получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения Сегодня 08:04 — Личные финансы

Как получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения

Украинцы могут получить возмещение ущерба в случае повреждения бытовой техники из-за перепадов напряжения.

Об этом сообщает Ассоциация налогоплательщиков Украины.

Потребители имеют право на компенсацию в случаях несоблюдения параметров качества электроэнергии, в частности, нестабильного напряжения. В то же время такая компенсация не является автоматической и рассматривается как возмещение причиненного ущерба, что требует подтверждения причин повреждения.

Повреждения бытовых приборов могут вызвать резкие скачки напряжения при восстановлении электроснабжения, нестабильное качество электроэнергии, неисправности линий или трансформаторов. За соблюдение параметров качества электроэнергии и техническое состояние сети отвечает оператор системы распределения (ОСР).

Для получения компенсации потребителю необходимо доказать, что повреждение техники произошло именно из-за некачественного электроснабжения, а не из-за внутренней технической неисправности прибора.

Размер компенсации

Размер компенсации зависит от вида нарушений стандартов и категории потребителя.

Минимальные суммы компенсации за несоблюдение стандартов качества электроснабжения составляют:

200 грн — для бытовых потребителей;

400 грн — для малого бизнеса;

600 грн — для небытовых потребителей.

Сумма может увеличиваться в зависимости от продолжительности возбуждения и потребления электроэнергии. Эти стандарты обязательны для всех операторов системы распределения и электропоставщиков в Украине, независимо от региона.

Отдельно предусмотрено возмещение фактических убытков за поврежденную технику. В таком случае энергокомпания компенсирует стоимость ремонта в соответствии с документами сервисного центра или полной рыночной стоимостью прибора, если он не подлежит ремонту.

Как подать заявление

При выходе из строя техники потребителю необходимо обратиться к поставщику электроэнергии с письменным заявлением. В заявлении следует:

описать обстоятельства инцидента;

указать список поврежденной техники;

указать желаемую сумму возмещения.

К обращению рекомендовано добавить документы, подтверждающие размер ущерба: чеки, квитанции, договоры или акты сервисного центра.

Также рекомендуется запросить представителя поставщика электроэнергии или оператора сети для составления акта-претензии. В документе фиксируется факт ненадлежащего качества электроснабжения или предоставления услуги в полном объеме.

Поставщик электроэнергии обязан в течение 5 рабочих дней принять решение об удовлетворении претензии или предоставить письменно обоснованный отказ.

Как доказать вину энергосети

Для подтверждения того, что причиной повреждения стало именно качество электроснабжения, необходимо:

зафиксировать колебания напряжения с помощью вольтметра или регистратора;

проверить, пострадали ли другие электроприборы в помещении;

по возможности получить подтверждение аналогичных инцидентов у соседей.

Потребитель должен подать письменное заявление оператору системы распределения с требованием проверить качество электроснабжения. Дополнительно можно обратиться в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины с жалобой на несоблюдение стандартов.

Обязательным элементом является техническое заключение сервисного центра о состоянии поврежденной техники, а также официальный документ от энергетической компании или надзорного органа, подтверждающий факт нарушения параметров электроэнергии.

Собранные фото, видео, акты, заявления и ответы формируют основание для рассмотрения вопроса о компенсации ущерба.

