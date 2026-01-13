0 800 307 555
Можно ли включать кондиционер в мороз

Большинство украинцев до сих пор считают кондиционер чисто летним прибором, впрочем, на самом деле современные модели могут эффективно заменять обогреватели даже зимой — но только при определенных условиях.
Мастер по климатическому обслуживанию Алексей Жабин рассказал, почему кондиционер греет лучше масляного радиатора, когда он начинает «есть» больше электроэнергии и при каких морозах его лучше не включать.

Как работает кондиционер зимой

По словам специалиста, многие потребители путают технические понятия. Очень часто можно услышать запрос: «Мне нужен инверторный кондиционер, чтобы обогреваться зимой», но это не совсем корректно. Инверторный кондиционер — это прибор с электронным, «умным» управлением компрессором, меняющий частоту его оборотов. Благодаря этому регулируется производительность и снижается потребление электроэнергии.
«Думаю, многие видели, что при включении электрочайника в домах с плохой проводкой мигает свет — это и есть просадка напряжения, так же работали кондиционеры неинверторного типа, так называемые старт-стопы. Как оказалось позже, инверторные кондиционеры более экономичны и комфортны в использовании для людей, чем старт-стопы».
По его словам, кондиционер — это не нагревательное устройство, в нем нет никаких тэнов и т. д., а функция нагрева реализована за счет физического свойства хладагента (фреона), а именно переноса тепла с улицы в дом, пояснил Жабин.
«Казалось бы, что зимой на улице нет тепла, но нет. Учитывая, что фреон во внешнем блоке кондиционера имеет температуру от -15°С до -30°С, то при 0 °C или +5°С на улице, он там нагревается, и это тепло переносится в середину здания через внутренний блок».

Сколько потребляет электроэнергии кондиционер на обогрев? И что выгоднее — кондиционер или обогреватель?

Энергопотребление кондиционера напрямую зависит от температуры воздуха на улице. Для сравнения: масляный обогреватель всегда работает по простому принципу — с 1 кВт потребленной электроэнергии он дает 1 кВт тепла. Кондиционер же, работающий как тепловой насос, при благоприятных условиях способен обеспечить значительно более высокую эффективность — до 4 кВт тепла с того же 1 кВт электроэнергии, рассказывает специалист.
«Эту разницу объясняет коэффициент тепловой эффективности (COP). У современных инверторных кондиционеров при температуре около +5 °C он составляет приблизительно 1:4. Однако с понижением температуры эффективность уменьшается: при -17 °C показатель падает до 1:1, т. е. кондиционер уже работает так же как обычный электрообогреватель. При еще более низких температурах COP становится меньше единицы, и использование кондиционера при наличии других источников тепла теряет смысл», — говорит эксперт.
Поэтому большинство производителей ограничивают работу кондиционеров на обогрев отметкой до -15 °C. Помимо снижения эффективности, сильный мороз может негативно влиять и на ресурс компрессора: масло внутри загущается и не обеспечивает надлежащую смазку, что повышает риск износа оборудования.

Можно ли пользоваться кондиционером зимой и в мороз

Специалист привел правила для разных бытовых кондиционеров:
  • Инверторный кондиционер на фреоне R-410 или R-32 разрешено использовать до -15°С;
  • Неинверторный кондиционер на фреоне R-410 или R-32 разрешено использовать до -5°С — это связано с отсутствием электронной (умной) слежки по параметрам системы;
  • Старенький кондиционер более 15 лет на фреоне R-22 разрешено использовать до 0 °C — это связано с другим типом масла в компрессоре, которое сильно загустевает при температуре ниже 0 °C.
По материалам:
УНІАН
Энергетика
