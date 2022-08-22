Как подготовить авто для поездки за границу — советы эксперта Сегодня 08:32 — Страхование

Как подготовить авто для поездки за границу — советы эксперта

Прежде чем отправляться в поездку за границу собственным автомобилем, нужно позаботиться о наличии всех необходимых документов.

Прежде всего, нужно проверить степень соответствия водительского удостоверения законодательству тех стран, через которые планируется поездка или в которых планируется пребывание.

Об этом во время онлайн вебинара рассказала эксперт страхования, руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Страхование Дарья Горбач.

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«Если речь идет о ЕС, то с украинскими пластиковыми правами никаких проблем у вас не возникнет. А вот бумажные права старого образца лучше предварительно обменять. Это можно сделать в любом сервисном центре МВД вашего города», — отметила она.

В случае поездки на кредитном авто следует заручиться справкой из банка, позволяющей вывоз машины за границу.

То же касается поездки на автомобиле, принадлежащем юридическому лицу.

«Если это рабочий автомобиль или автомобиль фирмы, должен быть подтверждающий документ на официальном бланке юридического лица — доверенность, заверенная у нотариуса», — пояснила эксперт.

Кроме того, нужно позаботиться о Зеленой карте — страховом полисе гражданско-правовой ответственности, который действует за рубежом.

Купить Зеленую карту онлайн вы всегда можете на Finance.ua. Вам нужно только выбрать тип вашего автомобиля, указать срок действия полиса и направление, в котором вы будете ехать. Оформление происходит в считанные минуты, а электронный полис придет по электронной почте.

Справка Finance.ua:

иногда, попав в стрессовую ситуацию, мы теряемся и можем что-то сделать не так или совсем забыть о каких-то обязательных вещах. ДТП — это, как правило, стресс для всех его участников. Так что в Моторно-транспортном страховом бюро решили напомнить, что нужно делать, если произошла авария;

с 26 июля 2022 года начали действовать новые тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за границу.



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