Как получить страховое возмещение по ОСАГО — Finance.ua

Как получить страховое возмещение по ОСАГО Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как получить страховое возмещение по ОСАГО

Порой, попав в стрессовую ситуацию, мы теряемся и можем что-то сделать не так или вовсе забыть о каких-то обязательных вещах. ДТП — это, как правило, стресс для всех ее участников. Так что в Моторно-транспортном страховом бюро решили напомнить , что нужно делать, если случилась авария.

Каждый участник дорожного движения должен соблюдать простые правила:

Вызвать скорую помощь и полицию, предоставить необходимую первую помощь, если в ДТП есть травмированные люди. Участники ДТП должны проинформировать друг друга о себе, своем местожительстве и предоставить информацию о действующих полисах ОСАГО.

Вызвать на место ДТП патрульную полицию для оформления ДТП. Если ДТП подпадает под условия (http://bit.ly/2wQ6A68), воспользуйтесь европротоколом — специальным бланком сообщения о происшествии.

Каждый водитель должен безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней уведомить свою страховую компанию о факте наступления ДТП.



Что делать пострадавшему в ДТП:

Если пострадал пешеход или велосипедист, он сообщает в страховую компанию виновника ДТП (поскольку он не обязан иметь полис ОСАГО). Пострадавшему нужно в течение 30 дней предоставить страховщику письменное заявление о страховом возмещении и другие документы, предусмотренные законодательством, в частности:

справку от патрульной полиции о фиксации ДТП или европротокол;

паспорт заявителя;

документ, подтверждающий право заявителя на получение страхового возмещения (доверенность, договор аренды, свидетельство о праве на наследство);



справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (если заявитель — физическое лицо);



документ, подтверждающий право собственности на поврежденное имущество на день совершения ДТП;



документы, удостоверяющие расходы на лечение, сроки пребывания на больничном, инвалидность и т.п. в случае, когда вред причинен здоровью человека.

сведения о банковских реквизитах заявителя.



3. Пострадавшая сторона в случае повреждения автомобиля также должна предоставить его страховой компании для осмотра.

Что еще важно знать

Автомобиль должен храниться до осмотра в том состоянии, которое осталось после аварии, его нельзя ремонтировать. Страховщик, в свою очередь, должен произвести осмотр в течение 10 рабочих дней после получения письменного сообщения. Если страховая компания не уложилась с осмотром в этот срок — пострадавший имеет право уже ремонтировать автомобиль, однако лучше перед этим или вызвать эксперта за свой счет (страховая потом возместит оплату его работы) или другим способом документально зафиксировать повреждения (например, получить акт осмотра из СТО).

Что делать, если есть нерешенные или непонятные вопросы или ваши права нарушаются? Начните с того, что пообщайтесь со страховщиком: собственным или виновника ДТП. Сотрудники страховой компании по закону обязаны помочь консультацией при составлении заявления, и если нужно, ознакомить вас со всеми документами, согласно которым рассчитывается размер компенсации и порядок ее уплаты. В основном и сами страховые компании заинтересованы предоставить клиенту исчерпывающие разъяснения. Вся ключевая информация о правах и обязанностях участников ДТП и страховщиков, о порядке и условиях проведения страховых выплат есть в тексте «Закона об ОСАГО». Контакт-центр МТСБУ также круглосуточно оказывает информационную помощь по автострахованию по номеру 0-800-608-800.

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

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