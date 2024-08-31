Как отправить через электронный кабинет заявление о возврате ошибочно уплаченных налогов — разъяснение Сегодня 21:34 — Личные финансы

Как отправить через электронный кабинет заявление о возврате ошибочно уплаченных налогов — разъяснение

Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило, каким образом налогоплательщик может отправить через электронный кабинет заявление о возврате по ошибке или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.

Вход в электронный кабинет осуществляется по ссылке , а также через веб-портал ГНС.

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Чтобы войти в приватную часть электронного кабинета, необходимо пройти электронную идентификацию онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг через Интегрированную систему электронной идентификации — id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія. Підпис или «облачной» квалифицированной электронной подписи.

Режим «Ввод отчетности» приватной части электронного кабинета позволяет создать плательщиками налоговой, финансовой, статистической отчетности, отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, в частности заявления о возврате ошибочно и/или избытка уплаченных сумм денежных обязательств и пени, и подачи ее в контролирующие органы.

При создании Заявления в режиме «Ввод отчетности» плательщику нужно установить фильтр по параметрам: «год», «период», «тип формы», в частности «J (F)13 Запросы». Из перечня электронных форм выбирать необходимую форму Заявления (J/F 1 302 002), затем соответствующий территориальный орган ГНС: «регион», «район» (по умолчанию установлен орган ГНС по месту основной регистрации).

В предложенной форме необходимо заполнить соответствующие поля электронного документа, подписать и отправить Заявление, при этом регистрационные данные налогоплательщика заполняются автоматически.

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К Заявлению плательщик может приложить копию одного платежного документа. Для этого во вкладке Приложения необходимо выбрать опцию Добавить документ произвольного формата (F/J 1 360 102) и заполнить обязательные поля формы.

Поскольку в поле «Дата уплаты в бюджет» Заявления указывается информация об одном платежном документе, согласно которому была ошибочно или чрезмерно уплачена сумма денежных обязательств или пени, то с целью возврата таких сумм по нескольким платежным документам, плательщик подает отдельные Заявления по каждому платежному документу.

Заявление подается плательщиком в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учета) по ошибке и/или излишне уплаченной суммы.

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