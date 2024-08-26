Налоговые обязанности ФЛП: как возвращать средства и избегать штрафов — Finance.ua

Налоговые обязанности ФЛП: как возвращать средства и избегать штрафов Сегодня 09:01 — Личные финансы

Налоговые обязанности ФЛП: как возвращать средства и избегать штрафов

Налоговые обязанности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) часто вызывают вопросы. Важно не только правильно вести учет и своевременно подавать отчетность, но и понимать, из каких источников можно платить налоги, как вернуть ошибочно уплаченные средства и какие санкции ожидают за несоблюдение сроков. Эта статья поможет вам разобраться в важных аспектах налоговых обязательств для ФЛП, чтобы избежать неприятных последствий.

С какого счета ФЛП может платить налоги — с предпринимательского или личного?

Физические лица-предприниматели могут платить налоги как с предпринимательского счета, так и с личных средств. Это означает, что вы можете погашать свои налоговые обязательства либо предпринимательскими доходами, либо собственными сбережениями, в зависимости от того, что вам удобнее в настоящее время.

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Как вернуть ошибочно и/или излишне уплаченные налоги?

В случае, если вы по ошибке уплатили больше средств на счет Государственной налоговой службы (ГНС), существует возможность вернуть эти средства. Для этого создан удобный онлайн-сервис «Э-возврат», позволяющий подать заявление на возврат средств через электронный кабинет. Вот краткая инструкция:

1. Перейдите в электронный кабинет. В разделе «Заявления, запросы для получения информации» или «Ввод отчетности» выберите форму «Заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени» (идентификатор формы для физических лиц — F1302002).

2. Заполните необходимые реквизиты. После заполнения формы сохраните ее, подпишите и отправьте в территориальный орган ГНС.

3. Разместите платежный документ. Если необходимо, добавьте копию платежного документа, на основании которого был произведен ошибочный платеж. Для этого необходимо во вкладке «Дополнения» выбрать опцию «Добавить» документ произвольного формата (F1360102) и заполнить обязательные поля формы.

Что делать, если не подали Декларацию за полугодие до 9 августа?

Если вы как ФЛП 3 группы пропустили срок подачи декларации за полугодие, не откладывайте подачу отчетности. Немедленно подайте декларацию, даже если срок уже истек. Однако помните, что налоговая может наложить штрафы за несвоевременную подачу, поэтому важно проверять «Состояние расчетов с бюджетом» ежемесячно.

Сколько раз можно повторно отправлять в электронном виде ту же самую отчетность в случае исправления показателей?

Если вы отправили несколько экземпляров одного налогового документа (в случае исправления, неполучения первой квитанции и т. п. ), то оригиналом будет считаться электронный документ, полученный контролирующим органом последним (при условии, что он был принят в базу данных контролирующего органа и налогоплательщику поступила об этом вторая квитанция). То есть ограничений по отправке в течение одного дня нескольких отчетных документов в электронном виде нет.

Кроме того, налогоплательщик имеет право повторно отправлять налоговые декларации, расчеты и отчеты в случае исправления ошибок до истечения предельного срока их подачи, указав при этом тип документа «отчетный новый».

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Какие штрафы предусмотрены за несвоевременную уплату налогов?

Несвоевременная уплата налогов может привести к значительным финансовым санкциям. Так, за неуплату единого налога:

1. Для ФЛП 1 и 2 группы штраф составляет 50% от ставки единого налога, что в 2024 году равняется 151,40 грн для 1 группы и 710 грн для 2 группы.

Причем платить придется, даже если недоплата составила несколько копеек или оплата была задержана на 1 день. Учтите, что на сумму задолженности автоматически начисляется пеня, которая будет уплачиваться при последующей уплате налога. Соответственно, сумма зачисления ЕН при последующих платежах снова будет неполной, что приведет к повторению ситуации с долгом и начислением пени. Поэтому нужно следить за наличием неоплаченной задолженности и пени в Электронном кабинете налогоплательщика.

2. Для ФЛП 3 группы штраф составляет 5% от неуплаченной суммы при задержке до 30 дней и 10% при задержке более 30 дней.

Правильное выполнение налоговых обязанностей — залог успешной предпринимательской деятельности. Понимание процедур уплаты, возврата средств и избегания штрафов поможет вам предотвратить финансовые потери и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

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