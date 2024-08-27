Правительство обязало подавать в налоговую информацию о домашних работниках — Finance.ua

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Правительство обязало подавать в налоговую информацию о домашних работниках

Казна и Политика
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Правительство обязало подавать в налоговую информацию о домашних работниках
Правительство обязало подавать в налоговую информацию о домашних работниках
Кабинет министров изменил порядок уведомления Государственной налоговой службы о принятии работника на работу/заключении гиг-контракта.
Об этом свидетельствует постановление от 23 августа 2024 г. № 967.
Согласно документу, уведомление о принятии работника (домашнего работника) на работу/заключении гиг-контракта подается владельцем предприятия или физическим лицом или резидентом Дія. City в Государственную налоговую службу по месту учета их как плательщика ЕСВ, а физическим лицом, заключившим трудовой договор с домашним работником, — по его налоговому адресу (месту жительства).
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Постановление вступает в силу вместе с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся регулирования труда домашних работников», то есть с 24 августа 2024 года.
Принятым Верховной Радой 25 апреля 2024 года законом дополнен КЗоТ новой главой «Труд домашних работников», которой определяются понятия домашнего труда и домашних работников, закрепляется правовой статус домашних работников и определяются сведения, которые обязательно должны содержаться в трудовом договоре.
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В частности, с домашними работниками заключается трудовой договор, который является основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон, а также основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем сообщения в налоговую.
Согласно новому закону, домашние работники пользуются всеми трудовыми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством о труде, в том числе на безопасные и здоровые условия труда (специфика определяется нормами КЗоТ). Не допускается принятие на работу домашним работником лица, не достигшего 16-летнего возраста.
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С домашними работниками заключается трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. Стороны самостоятельно решают вопрос о необходимости ведения первичной учетной документации и трудовой книжки домашнего работника.
Гиг-контракт — это особая форма привлечения специалистов, сочетающая в себе признаки трудового и гражданско-правового договора. Это система работы, когда сотрудников не принимают в штат, а приглашают на конкретные проекты, где они в определенные сроки решают поставленные задачи.
Органы социальной защиты больше не потребуют у граждан никаких бумажных документов, если они уже есть в электронной базе.
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По материалам:
РБК-Україна
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