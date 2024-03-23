Как онлайн возобновить поставки света, отключенного за долги — Finance.ua

Как онлайн возобновить поставки света, отключенного за долги
Чтобы возобновить поставки света, отключенного за долги, не обязательно обращаться в офис компании-поставщика. Это можно сделать дистанционно.
Об этом сообщает Yasno.
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Прежде всего необходимо полностью уплатить долг.
Для этого можно воспользоваться одним из следующих способов:
- внести средства можно через личный кабинет на сайте компании;
- в приложении;
- в чате в Telegram или Viber.
Также можно воспользоваться другими платежными сервисами, доступными потребителю.
В сообщении отмечают необходимость сохранения квитанции.
Отправьте ее вместе с заявлением на возобновление электроснабжения одним из способов:
- в чате одного из вышеперечисленных мессенджеров;
- на почту dp@yasno.com.ua (если вы проживаете в Днепропетровском регионе) или на kyiv@yasno.com.ua (для киевлян);
- в личные сообщения на странице компании в Facebook.
Перед этим распечатайте заявление, заполните его и сделайте скан или фото.
Загрузить заявление можно по ссылке bit. ly/guide_recovery
В сообщении необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты.
«После этого вам поступит отдельный счет за услуги оператора системы распределения по отключению и подключению. Оплатите его и отправьте квитанцию по тому же электронному адресу, с которого вы получили письмо», — отметили в компании.
Свет вернут в течение трех-пяти дней.
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