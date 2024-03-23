Как онлайн возобновить поставки света, отключенного за долги — Finance.ua

Как онлайн возобновить поставки света, отключенного за долги Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как онлайн возобновить поставки света, отключенного за долги

Чтобы возобновить поставки света, отключенного за долги, не обязательно обращаться в офис компании-поставщика. Это можно сделать дистанционно.

Об этом сообщает Yasno.

Прежде всего необходимо полностью уплатить долг.

Для этого можно воспользоваться одним из следующих способов:

внести средства можно через личный кабинет на сайте компании;

в приложении;

в чате в Telegram или Viber.

Также можно воспользоваться другими платежными сервисами, доступными потребителю.

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В сообщении отмечают необходимость сохранения квитанции.

Отправьте ее вместе с заявлением на возобновление электроснабжения одним из способов:

в чате одного из вышеперечисленных мессенджеров;

на почту dp@yasno.com.ua (если вы проживаете в Днепропетровском регионе) или на kyiv@yasno.com.ua (для киевлян);

в личные сообщения на странице компании в Facebook.

Перед этим распечатайте заявление, заполните его и сделайте скан или фото.

Загрузить заявление можно по ссылке bit. ly/guide_recovery

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В сообщении необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты.

«После этого вам поступит отдельный счет за услуги оператора системы распределения по отключению и подключению. Оплатите его и отправьте квитанцию ​​по тому же электронному адресу, с которого вы получили письмо», — отметили в компании.

Свет вернут в течение трех-пяти дней.

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