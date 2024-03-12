Что делать, если газ отрезан, но долги начисляют — Finance.ua

Что делать, если газ отрезан, но долги начисляют Сегодня 20:02 — Энергетика

Что делать, если газ отрезан, но долги начисляют

Потребителям, у которых отрезан газ, но начисляют долги, следует обратиться за официальными разъяснениями к своему оператору ГРМ и газоснабжающей компании, требуя перечислить и отменить необоснованные начисления.

Об этом пишет ГазПравда.

Что случилось

Человек официально отказался от газоснабжения с физической «отрезкой» трубы, но через несколько лет получил платежи за газ с долгом почти в 14 тысяч гривен. Газовую трубу сотрудники официально отрезали еще в 2020 году. Затем демонтировали и газовые приборы, и счетчик.

Что говорят эксперты ГазПравды

На каких основаниях лицу начислили долги за потребление газа при отрезанной несколько лет назад трубе, нужно уточнить у его оператора ГРМ и в Газоснабжающей компании (Нафтогаз), которая и выставила этот счет.

Читайте также Когда украинцы начнут получать третью платежку за газ

Потому что газоснабжающая компания ежемесячно формирует начисления за газ всем своим абонентам именно на основании полученных данных от оператора ГРМ об их фактическом потреблении газа в натуральной величине, то есть в кубометрах. При условии механического отсоединения абонента от газораспределительной системы в 2020 году газоснабжающая компания должна ежемесячно получать от оператора данные о нулевом потреблении.

Первая причина — техническая ошибка. Что делать потребителю

Следует обратиться сначала в Нафтогаз (через чат-бот, телефон — более оперативные методы, или официальным письмом — более длительный метод, однако более действенный).

Если газоснабжающая компания исключит факт их ошибки, то есть подтвердит, что именно от оператора были получены определенные фактические объемы потребления данного абонента, на основании которых и был выставлен счет за газ, то следующий шаг — это обращение в ГРМ.

Читайте также Новая стоимость доставки газа: от чего будет зависеть

При обращении нужно обязательно указывать свои личные данные, код ЕИС (указанный на платежке) и добавлять копию Акта на отключение газа. «Возможно, облгаз тоже ошибочно передал некорректные данные, но на основании обращения абонента откорректирует поданные ранее цифры в газоснабжающую компанию и отменит долг», — добавляют эксперты.

Вторая причина — документально газоснабжение фактически не прекращено. Что делать потребителю

Возможно, облгаз «потерял» акт на отключение газа домохозяйству, поэтому в базах данных нет отметки о прекращении газоснабжения по адресу потребителя.

Такой акт составляется в двух экземплярах, один из которых должен обязательно остаться у оператора ГРМ. В таком случае, не получая ежемесячно данные о показаниях счетчика газа, облгаз самостоятельно рассчитывал «фактический объем потребленного газа» на уровне планового объема потребления на соответствующий месяц, который рассчитывается в соответствии с Кодексом ГРМ.

Читайте также Сколько будет стоить доставка газа в 2024 году

Далее эти кубы передавались Нафтогазу, который и начислял плату за потребленный газ на основании полученной информации. Поэтому мог накопиться долг. Однако тогда потребитель ежемесячно продолжал бы получать платежки за доставку (распределение газа).

В таком случае придется предоставить облгазу все подтверждающие материалы о факте отрезки от газоснабжения: копию Акта, фото-видео материалы при их наличии. Если облгаз не признает свою ошибку, то следует обращаться с жалобой к регулятору — НКРЭКУ.

Справка Finance.ua:

бытовые потребители теперь за свой счет будут обслуживать внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах. Это и есть так называемая третья платежка за газ. Сейчас же отдельно платим за само топливо и его доставку.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.