Сколько будет стоить доставка газа в 2024 году — Finance.ua

Сколько будет стоить доставка газа в 2024 году Сегодня 15:40 — Личные финансы

Сколько будет стоить доставка газа в 2024 году

С января сумма в платежке изменится. Ведь она будет сформирована согласно объемам потребления предыдущего газового года: с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го года. Свой ежемесячный платеж вы можете сосчитать самостоятельно.

Об этом пишет ГазПравда.

«Если ваше фактическое потребление за этот период меньше, чем за предыдущий период, то уже с 2024 года снизится и сумма в платежке за доставку газа. И наоборот — если объем потребления вырос, вырастут и цифры в платежке», — сказано в сообщении.

Инфографика: ГазПравда

Как рассчитать сумму

Чтобы узнать точную сумму платы за распределение в новом году, нужно взять общий объем потребления газа за прошлый газовый год и умножить на определенный тариф для вашего региона. Действующие тарифы на распределение остаются неизменными.

Полученный результат разделите на 12, то есть количество месяцев. Так вы узнаете свой ежемесячный платеж за доставку газа в 2024 году.

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По данным Госстата, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

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