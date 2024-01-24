Новая стоимость доставки газа: от чего будет зависеть — Finance.ua

Новая стоимость доставки газа: от чего будет зависеть Сегодня 09:00 — Личные финансы

Новая стоимость доставки газа: от чего будет зависеть

С 1 января 2024 года украинцам изменили стоимость доставки газа. Она будет отличаться от прошлогодней, пишет one.ua.

Стоимость доставки газа подсчитают в соответствии с регионом, в котором проживает потребитель, и его индивидуальным объемом потребления.

При этом в течение года стоимость доставки газа в отличие от стоимости самого газа будет оставаться неизменной.

Как считается стоимость доставки газа

Для каждого потребителя она индивидуальна и из года в год отличается, даже если при этом тариф на доставку газа оставался неизменным. Дело в том, что плата за доставку газа зависит от годового объема потребления каждого потребителя. Но поскольку никто не знает, сколько газа он сожжет за год, то стоимость доставки газа считают на основе данных предыдущего года.

То есть ту ежемесячную сумму, которую нам придется платить в этом году, будут рассчитывать на основе нашего потребления за прошлый газовый год. Ее считают следующим образом: объем потребления каждого домохозяйства (в кубометрах) умножают на тариф на доставку одного кубометра, и впоследствии это произведение делят на 12.

Возьмем в качестве примера домохозяйство в Хмельницком. Местный тариф на доставку 1 кубометра газа равен 1,85 грн. Если, например, ваше домохозяйство потратило за год 1500 кубов, то ежемесячная плата за доставку газа будет равна: (1,85×1500)/12 = 231,25 грн.

Расчет стоимости доставки газа имеет региональную и календарную специфику.

Здесь также следует отметить, что тарифы на доставку 1 кубометра газа в Украину очень разные: от 0,38 до 2,39 грн. Они зависят от региона. Чем больше в регионе потребителей, и чем компактнее в нем расположены газовые сети, тем меньше денег идет на сервис этих сетей, и тем меньшая плата приходится на каждого юзера. И наоборот: если в регионе сеть разветвленная, а пользователей мало, то платить придется по более высокому тарифу.

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Еще одно специфическое отличие такого расчета — несовпадение газового года с календарным. В Украине газовый год считается с 1 октября предыдущего года по 30 сентября следующего. То есть для расчета ежемесячной стоимости доставки газа в 2024 году берут объем газа, потребленный с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

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