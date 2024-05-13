Как будут изымать авто на нужды ВСУ: в Минобороны рассказали детали — Finance.ua

Как будут изымать авто на нужды ВСУ: в Минобороны рассказали детали Сегодня 12:45 — Личные финансы

Как будут изымать авто на нужды ВСУ: в Минобороны рассказали детали

Изъятие транспортных средств при мобилизации осуществляется на основании решений местных государственных администраций.

Об этом рассказал в недельном обзоре спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

«Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период транспортными средствами, в том числе водными и техникой. Это также могут быть тракторы, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника», — заявил он.

Лазуткин пояснил, что привлечение транспортных средств при мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется соответствующими распоряжениями.

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По словам спикера Минобороны, прием и передача транспортных средств, привлеченных в ходе мобилизации и их возврат после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

«Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации», — уточнил Лазуткин.

Справка Finance.ua:

18 мая на Украине начнет действовать новый закон о мобилизации. Он содержит пункт о безвозмездном изъятии у граждан Украины автомобилей на нужды ВСУ;

согласно закону, изымать машины будут не у всех. Если у человека только один автомобиль, то его отбирать не будут. В то же время, если у украинца есть несколько, то отберут тот, который больше всего подходит для армии. Однако перед этим необходимо провести оценку его стоимости на рынке;

если говорить о транспорте, принадлежащем предприятиям и организациям всех форм собственности, его изъятие будет определяться в процентах. К примеру, если на сельскохозяйственном предприятии имеются тракторы, то 25% из 100% могут забрать на нужды ВСУ.

УНІАН По материалам:

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