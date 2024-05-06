Авто на нужды ВСУ: что нужно знать о военно-транспортной обязанности — Finance.ua

Авто на нужды ВСУ: что нужно знать о военно-транспортной обязанности Сегодня 21:03 — Личные финансы

Авто на нужды ВСУ: что нужно знать о военно-транспортной обязанности

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, предусматривает изъятие у украинцев автомобилей на нужды армии. Кроме обычных граждан, военно-транспортная обязанность может коснуться органов власти и предприятий.

Об этом пишет «Слово и дело».

Что такое военно-транспортная обязанность, и кого она может затронуть

Военно-транспортная обязанность — это бесплатное изъятие и принудительное отчуждение транспортных средств (в том числе водных) и техники для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в период мобилизации и военное время.

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Кроме граждан-владельцев автомобилей, военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, в том числе железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, заправки;

другие предприятия, учреждения и организации, эксплуатирующие транспортные средства.

Если у гражданина есть только один автомобиль, его не могут изъять.

Инфографика: «Слово и дело»

Какие транспортные средства могут изъять для нужд армии

Кроме обычных автомобилей для ВСУ могут забрать тракторы, самоходные шасси, сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственную технику.

При этом член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заверил, что речь идет исключительно о специфических транспортных средствах: «То есть легковой автомобиль, обычный, не нужен точно для Вооруженных сил. Речь идет о грузовых автомобилях, для перевозки боеприпасов, личного состава, специальной технике, которая может обеспечивать или осуществлять инженерные обеспечения Вооруженных сил. И о внедорожниках, которые тоже могут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья. Легковых транспортных средств точно в таких нуждах нет».

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Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, устанавливаются согласно мобилизационному плану местными государственными администрациями по представлению ТЦК.

Как будет происходить изъятие автомобилей

Перед изъятием транспортного средства должна быть проведена его оценка на соответствие нормам и оценку рыночной стоимости.

Удаление транспортных средств осуществляют ТЦК, СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций с оформлением соответствующих распоряжений.

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Принятие-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются по актам приема-передачи, в которых отмечают:

сведения о владельцах;

техническое состояние авто;

остаточную (балансовую) стоимость;

другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Транспортные средства должны вернуть владельцам в течение 30 дней с момента объявления демобилизации. Утрату автомобиля или его повреждение государство должно компенсировать — порядок компенсации определяет Кабмин.

Слово і Діло По материалам:

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