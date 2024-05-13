Экзамены, регистрация авто и обмен удостоверения: ТалонБот расширяет функции — Finance.ua

Экзамены, регистрация авто и обмен удостоверения: ТалонБот расширяет функции Сегодня 12:36 — Личные финансы

Экзамены, регистрация авто и обмен удостоверения: ТалонБот расширяет функции

С января 2024 в Телеграме работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД. Он был создан для поиска свободных талонов для сдачи практического экзамена. ТалонБот показал свою эффективность, и мы расширили его функции. Теперь в чат-боте можно следить за имеющимися талонами на следующие услуги сервисных центров МВД:

теоретический экзамен;



практический экзамен;

регистрационные действия с транспортными средствами;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

Как пользоваться ТалонБотом

Для получения уведомления о наличии свободных талонов, для начала необходимо перейти в ТалонБот

Затем предоставить номер телефона — нажать кнопку «Поделиться номером телефона». Затем нажать кнопку «Начать» и выбрать услугу.

Если вы выбрали «регистрационные действия с транспортными средствами», далее следует определиться с регионом и сервисными центрами, где хотите получить услугу.

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При наличии свободного талона система автоматически отправляет сообщения каждые 10 минут в Телеграм.

После получения уведомления о свободном времени на запись необходимо перейти по ссылке в Е-Запись и взять талон на получение услуги.

Если выбрать услугу «практический экзамен», нужно указать категорию транспортного средства и коробку передач авто, на которой будут проверяться навыки вождения.

Обращаем внимание, что кандидат в водители может одновременно отслеживать имеющиеся талоны в пяти сервисных центрах МВД. После успешной записи на получение услуги, в чат-боте можно отменить поиск и поступление уведомлений об имеющихся талонах. Это делается в главном меню кнопкой «Мои отслеживания/Остановить бота».

Справка Finance.ua:

с 1 мая водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года. Ранее требование действовало только в течение осенне-зимнего периода, то есть с 1 октября по 1 мая;

с 22 апреля в Киеве возобновилась оплата за парковку.

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