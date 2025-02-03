Как оформить субсидию в 2025 году — Finance.ua

Как оформить субсидию в 2025 году Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как оформить субсидию в 2025 году

Оформление субсидии, как правило, происходит одним из двух способов. Первый — путем обращения в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, где специалисты объяснят, какие документы нужны для оформления заявки. Второй — через портал Дія, где понадобится электронная подпись или BankID и около 30 минут.

«На субсидии выделяем более 40 млрд грн, что позволяет поддержать все украинские семьи, нуждающиеся в помощи с оплатой коммунальных услуг. Каждый, кто нуждается в помощи с оплатой коммунальных платежей, может податься на субсидию», — заверил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что предоставление субсидий является важной частью программы «Зимова єПідтримка».

Для того чтобы подать заявление через «Дію», нужно выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Выбрать в меню «Услуги» услугу Заявление на субсидию. Проверить корректность своих данных в пользовательском профиле и обновить их при необходимости. Указать адрес, по которому хотите получить субсидию. Выбрать, хотите ли получить субсидию на жилищные и коммунальные услуги. Если да, отметить необходимые услуги по списку доступных и заполнить поля по каждой из них. Укажите IBAN счета, на который будут начислять субсидию. Указать данные людей, зарегистрированных в доме, а также их родственников. Если вы внутренне перемещенное лицо или арендодатель, необходимо указать только данные тех, кто фактически проживает в доме. При расчете учитываются доходы людей, указанных в заявлении о субсидии. Проверить данные сформированного заявления. Подписать электронной подписью и отправить.

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В то же время, в Минсоцполитики подчеркивают, что в настоящее время действует упрощенный механизм обращения за назначением субсидий, без сбора справок и затрат времени на заполнение декларации. То есть нужно только подать обращение, а заявление и декларацию Пенсионный фонд Украины оформит самостоятельно на основании информации из официальных реестров.

Однако такое упрощенное обращение подойдет не всем. Им не смогут воспользоваться домохозяйства, которые имеют определенные особенности. Например, реструктуризированный долг за коммунальные услуги или те, кто не проживает, но зарегистрирован по адресу. В таком случае лучше воспользоваться полным способом подачи документов, добавив все необходимые справки.

Как определяют размер субсидии

Его рассчитывают индивидуально. Однако с 20 декабря 2024 года правительство утвердило нововведения. В постановление № 1467 были внесены изменения, которые повлияют на расчет размера субсидий.

Известно, что, определяя, имеет ли право домохозяйство на жилищную субсидию, исчислялся доход домохозяйства с учетом заработной платы после уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь же из дохода будут вычитать еще и военный сбор.

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Если доход членов домохозяйства остался неизменным с прошлого года, то после того, как из него вычтут большую сумму налогов, он уменьшится. Поэтому под критерии для получения субсидии с января 2025 года могут попасть больше домохозяйств, поскольку их доход будет считаться более низким.

В то же время в Пенсионном фонде уточнили, что единовременное государственное денежное пособие «Зимова єПідтримка» (1 тыс. грн на украинца) и средства, возвращенные от покупок товаров в рамках программы «Национальный кешбэк», не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете жилищных субсидий.

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Что касается расчета субсидии на твердое топливо, здесь есть определенные особенности. Ее расчет производится индивидуально для каждого домохозяйства как разница между стоимостью твердого печного бытового топлива на календарный год и размером обязательного процента платы домохозяйства за топливо, которая рассчитывается с учетом доходов членов домохозяйства.

Правительство определило, что для предоставления жилищных субсидий минимальная годовая норма обеспечения населения твердым топливом составляет 2 тонны на домохозяйство в год, а предельный показатель стоимости твердого топлива в 2025 году — 4 187,97 грн за 1 тонну.

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