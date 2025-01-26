Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры — Finance.ua

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Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры

Личные финансы
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Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры
Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры
Украинцы могут получать субсидию на оплату коммунальных услуг. Законом четко определена площадь, на которую рассчитывается предоставление льготы. Однако в редких случаях можно получить выплату на лишние «квадраты».
Об этом рассказывает издание «На пенсии».

Субсидия для квартир с лишней площадью

В случае если человек живет в большой квартире и получает маленькую пенсию, то он может оформить субсидию на оплату площади жилья сверх нормы.
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Социальная норма жилья, в пределах которой предоставляется субсидия, составляет 13,65 кв. м на каждого человека и 35,22 кв. м на семью:
  • один человек может получить субсидию на 48,87 кв. м;
  • семья из двух человек — на 62,52 кв. м;
  • а семья из трех человек — на 76,17 кв. м.
Если квартира больше, следует учитывать, что пенсионеры и другие нетрудоспособные люди могут получить субсидию даже на большую площадь.
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Так, для льготных категорий норму площади увеличат на 30%, но не больше фактической.
Таким образом, один человек может получить субсидию на 63,53 кв. м, семья из двух человек — на 81,27 кв. м, а семья из трех — на 99 кв. м.
Напомним, украинцы не могут одновременно получать субсидию и льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Если в состав домохозяйства входит лицо, имеющее одновременно право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищной субсидии, по его выбору производится одна из выплат — льгота или жилищная субсидия.

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По материалам:
На пенсии
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