Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры — Finance.ua

Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры
Украинцы могут получать субсидию на оплату коммунальных услуг. Законом четко определена площадь, на которую рассчитывается предоставление льготы. Однако в редких случаях можно получить выплату на лишние «квадраты».
Об этом рассказывает издание «На пенсии».
Субсидия для квартир с лишней площадью
В случае если человек живет в большой квартире и получает маленькую пенсию, то он может оформить субсидию на оплату площади жилья сверх нормы.
Социальная норма жилья, в пределах которой предоставляется субсидия, составляет 13,65 кв. м на каждого человека и 35,22 кв. м на семью:
- один человек может получить субсидию на 48,87 кв. м;
- семья из двух человек — на 62,52 кв. м;
- а семья из трех человек — на 76,17 кв. м.
Если квартира больше, следует учитывать, что пенсионеры и другие нетрудоспособные люди могут получить субсидию даже на большую площадь.
Так, для льготных категорий норму площади увеличат на 30%, но не больше фактической.
Таким образом, один человек может получить субсидию на 63,53 кв. м, семья из двух человек — на 81,27 кв. м, а семья из трех — на 99 кв. м.
Напомним, украинцы не могут одновременно получать субсидию и льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Если в состав домохозяйства входит лицо, имеющее одновременно право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищной субсидии, по его выбору производится одна из выплат — льгота или жилищная субсидия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью