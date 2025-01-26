Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры — Finance.ua

Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры Сегодня 14:06 — Личные финансы

Можно ли получить субсидию на лишние квадратные метры

Украинцы могут получать субсидию на оплату коммунальных услуг. Законом четко определена площадь, на которую рассчитывается предоставление льготы. Однако в редких случаях можно получить выплату на лишние «квадраты».

Об этом рассказывает издание «На пенсии».

Субсидия для квартир с лишней площадью

В случае если человек живет в большой квартире и получает маленькую пенсию, то он может оформить субсидию на оплату площади жилья сверх нормы.

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Социальная норма жилья, в пределах которой предоставляется субсидия, составляет 13,65 кв. м на каждого человека и 35,22 кв. м на семью:

один человек может получить субсидию на 48,87 кв. м;

семья из двух человек — на 62,52 кв. м;

а семья из трех человек — на 76,17 кв. м.

Если квартира больше, следует учитывать, что пенсионеры и другие нетрудоспособные люди могут получить субсидию даже на большую площадь.

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Так, для льготных категорий норму площади увеличат на 30%, но не больше фактической.

Таким образом, один человек может получить субсидию на 63,53 кв. м, семья из двух человек — на 81,27 кв. м, а семья из трех — на 99 кв. м.

Напомним, украинцы не могут одновременно получать субсидию и льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Если в состав домохозяйства входит лицо, имеющее одновременно право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищной субсидии, по его выбору производится одна из выплат — льгота или жилищная субсидия.

На пенсии По материалам:

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