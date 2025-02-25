Как может почтовый банк изменить финансовый рынок Украины — Finance.ua

Как может почтовый банк изменить финансовый рынок Украины Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

В последние годы в Украине достаточно активно обсуждается идея создания банка на базе Укрпочты. Главная цель реализации этого проекта заключается в предоставлении банковских услуг населению посредством широкой сети отделений Укрпочты.

Об этом говорится в статье Finance.ua Банк на базе Укрпочты

Безусловно, влияние почтового банка на конкурентную среду будет очень ощутимым. Но также нет сомнений, что это подталкивает традиционные банки активнее развивать свои сервисы в отдаленных регионах, предлагать более выгодные условия для клиентов и повышать качество обслуживания. Поэтому почтовый банк однозначно станет стимулом для общего улучшения банковского сектора.

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Будет ли Укрпочта конкурентом традиционным банкам? В настоящее время безоговорочное преимущество банка на базе Укрпочты — в количестве отделений. Чтобы полноценно составить конкуренцию, нужно будет активно развивать качество услуг, внедрять современные технологические решения и улучшать клиентский сервис.

Как это все скажется на потребителях? Для украинцев почтовый банк может стать удобным инструментом получения финансовых услуг без необходимости ездить в большие города. Более всего это актуально для пенсионеров, предпринимателей и жителей сельской местности. Они смогут легко открывать счета, получать кредиты и проводить платежи прямо в ближайшем отделении Укрпочты.

Справка Finance.ua:

правительство передало акции Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам, Министерству развития громад и территорий с последующей передачей Укрпочте;

в Нацбанке прокомментировали передачу Укрпочте контрольного пакета акций АО «Первый инвестиционный банк» (PINbank): любой переход права собственности на банк должен происходить после официального одобрения этого процесса Нацбанком.

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