Как менялись основные экономические показатели Украины за последние годы (инфографика) — Finance.ua

Как менялись основные экономические показатели Украины за последние годы (инфографика) Сегодня 08:03 — Казна и Политика

Как менялись основные экономические показатели Украины за последние годы (инфографика)

В последний раз Кабинет Министров в Украине полностью меняли из-за процедуры увольнения премьер-министра еще перед пандемией Соvid-19. Денис Шмыгаль, которому теперь предлагают должность министра обороны, стал долгожителем в должности главы правительства, продержавшись в должности более 5 лет. Однако 15 июля 2025 года Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности премьер-министра Украины.

Поэтому журналисты «Слово и дело» исследовали, как менялись основные экономические показатели Украины в последние годы, пока Кабмин возглавлял Шмыгаль.

Напомним, что Зеленский во время встречи с первым вице-премьер-министром — министром экономики Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров.

Изменение реального ВВП После рекордного падения экономики на 28,8% в 2022 году, вызванного полномасштабным вторжением, в 2023 году наблюдался рост на 5,5%, а в 2024 — на 2,9%. Хотя темпы восстановления замедляются, общий вектор остается положительным.

Государственный долг

Государственный и гарантированный государством долг Украины продолжает расти: с $84,36 млрд в 2019 году до $166,06 млрд в 2024 году. Только за последний год рост составил почти $21 млрд.

Внешняя торговля

После резкого падения экспорта в 2022 году ($44,14 млрд против $68,07 млрд в 2021), в 2024 он не достиг даже довоенного уровня и составляет $41,73 млрд. Импорт восстанавливается: с $55,30 млрд в 2022 году до $70,77 млрд в 2024 году — но все еще меньше, чем в 2021-м.

Инвестиции

После обвала в 2022 году (лишь $0,53 млрд) прямые иностранные инвестиции постепенно растут, хотя в 2024 году ($3,55 млрд) остаются вдвое меньше довоенного уровня 2021-го ($7,32 млрд).

Безработица

Уровень безработицы с пикового значения 21,1% в 2022 году снизился до 13,1% в 2024 году. Однако это все еще более высокий уровень, чем до начала войны, когда показатель составлял 8,2%.

Инфляция

После пика инфляции в 2022 году (+22,6%) в 2023 году она снизилась до +4,9%. Но уже в 2024 — снова выросла до 10,7%, и это остается одной из главных проблем для населения.

Теневая экономика

После нескольких лет без официальных оценок, министр экономики в июне 2024 года заявила о 40% теневого сектора. Это — самый большой показатель за последние 10 лет.

К слову, в странах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть ВВП, в среднем 42,4%. Первое место в рейтинге стран с самой большой теневой экономикой занимает Сьерра-Леоне, где в «тени» находится 64,5% ВВП. Полный рейтинг смотрите по ссылке

Слово і Діло По материалам:

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