Нацбанк обновит правила регистрации коллекторских компаний: что изменят — Finance.ua

Нацбанк обновит правила регистрации коллекторских компаний: что изменят Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Нацбанк обновит правила регистрации коллекторских компаний: что изменят

Национальный банк Украины обнародовал для обсуждения проект изменений в Положение о регистрации коллекторских компаний.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Проект направлен на урегулирование вопросов, возникших при практической реализации Положения о регистрации коллекторских компаний.

Что предусматривается:

актуализация признаков деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев существенного участия и руководителей;

уточнение сведений, содержащихся в реестре коллекторских компаний;

обновление форм документов, которые заявитель подает в Национальный банк для получения статуса коллекторской компании.

Устанавливаются ограничения относительно другой хозяйственной деятельности:

доходы финансовой компании, не связанные с предоставлением финансовых услуг, не должны превышать 20% от общего дохода компании.

Источники происхождения средств

Проект уточняет также список источников происхождения средств, в случае поступлений из которых не требуется подтверждения непрерывного пребывания средств на счетах.

В перечень добавлены выплаты в форме банковских процентов и страховых возмещений, в случае поступлениях из которых не требуется подтверждения непрерывного пребывания средств на счетах.

Уточняются признаки того, что компания не ведет деятельности по предоставлению финансовых услуг. Такими признаками считается отсутствие показателей в отчетности в течение 6 месяцев с даты получения или расширения лицензии.

Напомним, в 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки, что почти на 18% больше, чем в 2021-м. Об этом свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl.

В исследовании говорится, что большая часть бенефициаров коллекторских компаний — граждане Украины. И только до 10 компаний имеют иностранных совладельцев.

Исследовав юрлиц из Реестра коллекторских компаний, аналитики YouControl выявили случаи связанности коллекторов между собой через общих собственников, а также связанность с другими финансовыми учреждениями — банками, компаниями с микрокредитованием и т. д.

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