Нацбанк обновит правила регистрации коллекторских компаний: что изменят — Finance.ua
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Нацбанк обновит правила регистрации коллекторских компаний: что изменят

Казна и Политика
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Нацбанк обновит правила регистрации коллекторских компаний: что изменят
Нацбанк обновит правила регистрации коллекторских компаний: что изменят
Национальный банк Украины обнародовал для обсуждения проект изменений в Положение о регистрации коллекторских компаний.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Проект направлен на урегулирование вопросов, возникших при практической реализации Положения о регистрации коллекторских компаний.
Что предусматривается:
  • актуализация признаков деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев существенного участия и руководителей;
  • уточнение сведений, содержащихся в реестре коллекторских компаний;
  • обновление форм документов, которые заявитель подает в Национальный банк для получения статуса коллекторской компании.
Устанавливаются ограничения относительно другой хозяйственной деятельности:
  • доходы финансовой компании, не связанные с предоставлением финансовых услуг, не должны превышать 20% от общего дохода компании.
Источники происхождения средств
Проект уточняет также список источников происхождения средств, в случае поступлений из которых не требуется подтверждения непрерывного пребывания средств на счетах.
В перечень добавлены выплаты в форме банковских процентов и страховых возмещений, в случае поступлениях из которых не требуется подтверждения непрерывного пребывания средств на счетах.
Уточняются признаки того, что компания не ведет деятельности по предоставлению финансовых услуг. Такими признаками считается отсутствие показателей в отчетности в течение 6 месяцев с даты получения или расширения лицензии.
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Напомним, в 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки, что почти на 18% больше, чем в 2021-м. Об этом свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl.
В исследовании говорится, что большая часть бенефициаров коллекторских компаний — граждане Украины. И только до 10 компаний имеют иностранных совладельцев.
Исследовав юрлиц из Реестра коллекторских компаний, аналитики YouControl выявили случаи связанности коллекторов между собой через общих собственников, а также связанность с другими финансовыми учреждениями — банками, компаниями с микрокредитованием и т. д.
По материалам:
Finance.ua
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