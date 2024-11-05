Сколько заработали коллекторы в 2023 году — исследование R&D центра YouControl Сегодня 13:04 — Фондовый рынок

Сколько заработали коллекторы в 2023 году — исследование R&D центра YouControl

В 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн ​​грн выручки, что почти на 18% больше, чем в 2021-м.

Об этом свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl.

Наибольший прирост — в 190 раз — показало ООО «Саниго». А лидером по выручке в 145 млн грн является ООО «Финансовая компания «Европейское агентство по возврату долгов» Сергея Тигипко.

Большая часть бенефициаров коллекторских компаний — граждане Украины. И только до 10 компаний имеют иностранных совладельцев. Исследовав юрлиц из Реестра коллекторских компаний, аналитики YouControl выявили случаи связанности коллекторов между собой через общих собственников, а также связанность с другими финансовыми учреждениями — банками, компаниями по микрокредитованию и т. п.

Как работает рынок коллекторов в Украине.

Чтобы реализовывать свою работу в Украине, коллекторские компании должны быть включены в Реестр коллекторских компаний

В Реестре на октябрь 2024 года зафиксировано 79 коллекторских компаний, 4 из которых уже исключены из списка. В 2021 году к нему добавились 62 юрлица, в 2022-м — 5. Реестр пополнили еще по 6 коллекторских компаний в 2023-м и 2024 году соответственно.

Где размещено больше всего коллекторов

В столице зарегистрировано 57 из 79 проанализированных предприятий. Еще 2 компании — на Киевщине. В Запорожской и Черниговской областях размещены 6 и 5 юрлиц соответственно. По три компании на Днепропетровщине и в Одесской области. А также по одной компании зарегистрировано в Кировоградской, Львовской и Полтавской области.

Большинство коллекторских компаний (36) работают по КВЭДу «Деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй». Еще 20 фирм из исследуемого перечня работают в области права. Для 7 компаний основным видом деятельности является «Предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), н.в.д.г.». Все остальные указали главный КВЭД в сферах информационной деятельности, недвижимости, консультирования, исследования, кредитования и т. д.

Выручка за 2023 год

Совокупная сумма выручки за 2023 год всех проанализированных компаний составляет 737 млн ​​грн, что почти на 18% больше, чем они получили в 2021 году. При этом финансовая отчетность за 2023 год в формате открытых данных у 5 компаний из Реестра отсутствует. А выручка 17 юрлиц из исследуемого перечня равна нулю.

Выручка 34 фирм в 2023-м увеличилась по сравнению с довоенным 2021 годом. В то же время оборот 31 компании из исследуемого перечня в 2023 году уменьшился по сравнению с показателями за 2021 год.

Почти половину от общей суммы выручки коллекторских компаний Украины в 2023 году получили 5 компаний:

Инфографика: youcontrol.com.ua

За последние три года из Реестра коллекторских компаний было исключено только 4 юрлица — два в 2023 году и два в 2024-м. Трое из исключенных фирм сменили юридическое название, место регистрации и состав участников.

Инфографика: youcontrol.com.ua

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