Как купить авто в Польше на авторынке: необходимые документы, оформление сделки и полезные сервисы — Finance.ua

Как купить авто в Польше на авторынке: необходимые документы, оформление сделки и полезные сервисы Сегодня 11:00 — Личные финансы

Как купить авто в Польше на авторынке: необходимые документы, оформление сделки и полезные сервисы

Приобрести автомобиль в Польше не проблема. Большинство выбирает транспортное средство через Интернет, это сохраняет не только время, но и ресурс. Однако есть те, кто идут за автомобилем на авторынок.

О рекомендациях, которые помогут приобрести хороший автомобиль на авторынке в Польше, пишут Факты ICTV.

Первичный осмотр машины: на что обратить внимание:

внимательно осмотрите кузов, а именно — наличие царапин, вмятин, коррозии;

проверьте двигатель;

продиагностируйте ходовую часть;

оцените состояние салона;

обратите внимание на следы окрашивания машины;

изучите историю автомобиля.

Нелишним будет сесть за руль автомобиля и проехаться, конечно, если есть такая возможность. Полную картину об авто могут дать специалисты автомобильной СТО.

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Проверка авто в Польше может обойтись в 300-600 злотых (2550 — 5100 грн). Цена зависит от марки машины.

Как проверить прошлое автомобиля из Польши?

Следует учитывать, что на специализированных сайтах и авторынках представлена только определенная информация, которую предоставляют продавцы.

Чтобы не попасть впросак, тщательно проверяйте не только техническое состояние авто, но и документы на него. Важно также поинтересоваться прошлым транспортного средства и его владельцами.

Также следует убедиться, что автомобиль не в розыске. Для этого можно обратиться к правоохранителям или к специализированным посредникам, которые помогут узнать необходимую информацию о выбранной машине.

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Более того, сделать это можно также самостоятельно и бесплатно. Для этого следует воспользоваться специальным сервисом История транспортного средства (HistoriaPojazdu).

С его помощью можно проверить прошлое автомобиля, если он был завезен из других стран и зарегистрирован в Польше.

Что такое HistoriaPojazdu?

HistoriaPojazdu — это услуга, предоставляемая Министерством внедрения цифровых технологий Польши. Она рассчитана на тех, кто планирует приобрести в Польше зарегистрированный подержанный автомобиль.

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Данные, полученные через сервис, могут помочь в оценке технического состояния транспортного средства. В настоящее время можно получить информацию о машинах, импортируемых из Франции, Бельгии, Голландии, Италии, Швеции, а также из США и Канады.

В планах — расширение сервиса.

Также в системе HistoriaPojazdu можно узнать:

технические данные — объем и мощность двигателя или тип топлива;

сроки обязательного технического осмотра транспортного средства, включая информацию о том, имеет ли оно техосмотр;

пройденный километраж, который записывается после прохождения ТО;

количество владельцев и воеводство регистрации;

бывших владельцев транспортного средства;

есть ли эта машина в базе розыска.

Чтобы получить всю необходимую информацию, нужно знать и указать определенные данные, в том числе об автомобиле. Следует указать регистрационный номер, номер VIN (уникальный номер, который предоставляется и размещается на транспортном средстве производителем), дату первой регистрации транспортного средства.

Перечисленные данные указаны в техническом паспорте на автомобиль, поэтому их можно получить у владельца или продавца.

Оформление сделки

Есть случаи, когда владелец машины перед заключением сделки может попросить задаток. Поэтому факт его получения лучше оформить документально как расписку.

Договор купли-продажи — это основной документ, подтверждающий переход права собственности на машину. В нем обязательно должны указываться:

дата, место заключения;

информация о продавце и покупателе (ФИО, серия и номер документов, удостоверяющих личность, PESEL или ИНН);

информация об автомобиле (марка, модель, VIN-код, год выпуска);

стоимость автомобиля и форма оплаты.

В договоре отдельным пунктом можно указать, что вы ознакомлены с техническим состоянием автомобиля.

В течение месяца после оформления договора авто нужно зарегистрировать. Обратите внимание, что ездить по стране на незарегистрированном автомобиле запрещено. Зарегистрировать автомобиль можно в ужонде любого польского города.

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