Благодаря беженцам из Украины экономика Польши обогнала китайскую — Finance.ua

Благодаря беженцам из Украины экономика Польши обогнала китайскую Сегодня 18:00

Согласно последним данным Главного статистического управления, рост ВВП Польши в 2022 году составил 4,9 процента.

При этом экономисты отмечают, что результат стремительного роста польской экономики — это в значительной степени результат наплыва беженцев из охваченной войной Украины.

Это способствовало увеличению потребления, особенно товаров первой необходимости.

Мацей Кальвасинский, аналитик портала Bankier.pl, отмечает, что, согласно официальным данным, впервые за более чем 40 лет ВВП Польши за год вырос больше, чем ВВП Китая.

В 2023 году экономика Польши должна продолжить расти благодаря снижению цен на газ как в Польше, так и в Европе.

Справка Finance.ua:

Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского Союза через несколько лет, но для этого нужна победа в войне. Об этом рассказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Замглавы МИД Польши подчеркнул, что украинская нация четко показывает, как она хочет развиваться;

в Польше меняют стратегию по отношению к украинским беженцам — теперь беженцам от войны будут создавать условия для проживания в Украине. Для этого планируется обустроить модульные жилые комплексы на 20 тысяч человек, сообщает Rzeczpospolita.



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uamedia По материалам:

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