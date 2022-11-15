Польща змінює стратегію щодо українських біженців — Finance.ua

Польща змінює стратегію щодо українських біженців Сьогодні 08:02

У Польщі змінюють стратегію стосовно українських біженців — тепер втікачам від війни створюватимуть умови для проживання в Україні.

Для цього планується облаштувати модульні житлові комплекси на 20 тисяч людей, повідомляє на Rzeczpospolita

Польща створюватиме умови, щоб українці могли повернутися додому

Польський уряд у співпраці з українською владою змінює свою стратегію стосовно втікачів від війни— йдеться про гуманітарну допомогу в межах України. Наприклад, будівництво контейнерних містечок в Україні має допомогти зупинити наступну хвилю біженців у Європі.

За дев’ять місяців з початку війни польські кордони переселили понад 7,6 млн українців, 5,8 млн — виїхали з Польщі. За даними Прикордонної служби, трафік на кордоні формують українці, які відвідують рідних у Польщі або здійснюють покупки.

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Втім, ООН попереджає, що зима може спровокувати нову хвилю міграції. Європейські країни до цього не готові, Україна теж не хоче втрачати молоді сім’ї з дітьми, які можуть не повернутися, зазначає видання.

«Україна усвідомлює величезний відтік населення і демографічні проблеми, які можуть виникнути. Уже підраховано, якщо жителі продовжать масово покидати Україну, то в 2030 році їх буде близько 35 мільйонів», — пояснив професор Петр Длугош з Краківського університету.

За його словами, в Україні створюються різні стратегії та рішення для запобігання депопуляції та подальшої еміграції. Польща як друг України не намагатиметься залучити якомога більше робочої сили, а створюватиме клімат для українців, щоб вони могли повернутися додому і відновити країну.

Немає жодних ознак, що почнеться нова хвиля біженців

Український уряд робить усе, щоб українці залишилися вдома, хоча Польща готується до різних сценаріїв узимку, зазначає Павел Шефернакер, уповноважний представник уряду у справах військових біженців з України.

«Звичайно, може бути інша ситуація, бо зима, а також події, пов’язані з динамікою війни, можуть призвести до того, що люди приїжджатимуть до нас частіше. Давайте підготуємося до такого повороту подій. Наступного тижня відбудуться відеоконференції воєвод із місцевими органами влади, щоб оновити інформацію про місця, які можна було б використати у разі напливу біженців. Але, на наш погляд, такого сценарію не буде», — сказав Шефернакер.

Він звертає увагу, що зараз люди переїжджають усередині України — наприклад, з Києва їдуть на околиці Львова, або до родичів у передмістя, але з країни не виїжджають.

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«Сьогодні немає жодних ознак того, що розпочнеться нова хвиля біженців. Українці дбають про те, щоб у їхній країні залишилося якнайбільше людей. Вони знають, що наступна хвиля біженців буде їхньою поразкою у цій війні, бо росіяни хочуть, щоб українці виїхали з країни і більше не поверталися», — резюмує урядовець.

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