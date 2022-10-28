Польща закрила спрощений доступ на ринок праці для росіян — Finance.ua

Польща закрила спрощений доступ на ринок праці для росіян Вчора 18:05

Скасовано спрощений доступ росіян на польський ринок праці

Як повідомляє PAP , міністр у справах сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг підписала постанову, згідно з якою підприємці більше не зможуть винаймати російських громадян за спрощеними правилами.

«У зв’язку з нападом росії на Україну і зростаючим ризиком міграції з росії, ми вирішили скасувати полегшений доступ росіян на польський ринок праці. Підприємці, якщо вони хочуть винайняти російських громадян на підставі дозволу на роботу, більше не звільняються, як раніше, від перевірки», — пояснила Малонг.

Разом з тим, росіяни, які працювали в Польщі легально до введення змін, можуть це робити, але тільки до закінчення терміну дії дозволу на роботу або декларації.

У польському міністерстві повідомили, що рф виключена з процедури декларування, яким тепер можуть скористатися тільки громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Це прискорена процедура, яка дозволяє легалізувати роботу в Польщі за 7 днів.

Міністерство відзначило, що для внесення відповідних змін необхідно було внести правки у два нормативні акти.

Перший стосується країн, до громадян яких застосовуються положення про дозвіл на сезонну роботу, і положення про декларацію про доручення роботи іноземцю.

Другий — про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.