Польща закрила спрощений доступ на ринок праці для росіян — Finance.ua
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Польща закрила спрощений доступ на ринок праці для росіян

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Скасовано спрощений доступ росіян на польський ринок праці.
Як повідомляє PAP, міністр у справах сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг підписала постанову, згідно з якою підприємці більше не зможуть винаймати російських громадян за спрощеними правилами.
«У зв’язку з нападом росії на Україну і зростаючим ризиком міграції з росії, ми вирішили скасувати полегшений доступ росіян на польський ринок праці. Підприємці, якщо вони хочуть винайняти російських громадян на підставі дозволу на роботу, більше не звільняються, як раніше, від перевірки», — пояснила Малонг.
Разом з тим, росіяни, які працювали в Польщі легально до введення змін, можуть це робити, але тільки до закінчення терміну дії дозволу на роботу або декларації.
У польському міністерстві повідомили, що рф виключена з процедури декларування, яким тепер можуть скористатися тільки громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.
Це прискорена процедура, яка дозволяє легалізувати роботу в Польщі за 7 днів.
Міністерство відзначило, що для внесення відповідних змін необхідно було внести правки у два нормативні акти.
Перший стосується країн, до громадян яких застосовуються положення про дозвіл на сезонну роботу, і положення про декларацію про доручення роботи іноземцю.
Другий — про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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