Сколько стоит такси в Польше: какие перевозчики есть — Finance.ua
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Сколько стоит такси в Польше: какие перевозчики есть

Личные финансы
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В Польше такси так же доступно, как и в Украине. К тому же чтобы его вызвать, не нужно знать польский язык — можно использовать приложение, которое используете в Украине. К тому же многие водители такси — украинцы или из бывших республик Союза.
В стране есть как лицензионные, так и частные перевозчики. Есть и нелегалы, которых в большинстве своем можно встретить у вокзалов, аэропортов, гостиниц и в популярных у туристов местах.
Найти машины такси можно на специальных парковках. О том, что машина легальная, свидетельствует наличие светового табло с надписью «Taxi» на крыше автомобиля, в салоне есть работающий таксометр, а у водителя — лицензия.
Также на большинстве автомобилей указан номер телефона компании, которую это такси представляет. А по просьбе пассажира водитель обязан выдать чек за предоставленную услугу.
В лицензированных такси обычно можно рассчитаться как наличными, так и картой. Все машины оснащены терминалами.

Вызвать такси в Польше можно несколькими способами:

  • позвонив в специальную службу;
  • через интернет-сервис;
  • с помощью специальных мобильных приложений.

Самые популярные службы такси через мобильные приложения:

  • Bolt — Google Play и App Store.
  • Uber — Google Play и App Store.
  • Free Now — Google Play и App Store. Free Now — это служба такси, которая работает по тому же принципу, что и Uber и Bolt. К тому же после регистрации вы можете получить бонус на свой счет для поездок в такси — 15 злотых (130 грн).
Чтобы воспользоваться услугой указанных компаний, следует загрузить приложение в мобильный телефон и зарегистрироваться. Это можно сделать как в Google Play, так и в App Store.
Приложения удобны в использовании даже для людей, которые не владеют польским. Кроме того, всю информацию о поездке вы указываете в приложении, не общаясь с оператором.

Такси, которые можно вызвать через оператора (надо знать язык):

Варшава:
  • City Warsaw — +48 22 848 88 88.
  • Express Taxi — +48 22 877 08 08.
  • Prestige Taxi — +48 22 866 66 66.
  • Super Taxi — +48 63 242 29 96.
  • Merc Taxi — +48 22 677 77 77.
Вроцлав − OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00. Познань − M1 Taxi Poznan +48 61822 22 22. Краков − Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22. Катовице − Lider +34 2 63 33. Гданьск — Hallo Taxi +4858 301 59 59. Люблин — Damel Taxi +48 81533 33 33
Кстати, если вы собрались в Польшу на собственном авто, вам нужна Зеленая карта. На Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

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По материалам:
Телеканал 24
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