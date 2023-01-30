В Польше новые правила повторного въезда для украинцев — Finance.ua
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В Польше новые правила повторного въезда для украинцев

Личные финансы
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В Польше новые правила повторного въезда для украинцев
В Польше новые правила повторного въезда для украинцев
Украинцам при повторном пересечении польской границы необходимо предъявлять электронный документ diia.pl., чтобы не потерять статус PESEL UKR.
Об этом сообщает в Facebook Посольство Украины в Польше.
Во избежание потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок менее 30 дней иностранец, возвращающийся в Польшу, должен сообщить сотруднику Пограничной службы, осуществляющему паспортный контроль, о намерении въехать в связи с использованием права временной защиты в Польше и каждый раз показывать электронный документ diia.pl (даже если иностранец едет на работу в Польшу или в других целях, но при этом он будет пользоваться защитой в Польше)", — сказано в сообщении.
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Также отмечается, что въезд на территорию Польши без уведомления о вышеуказанных обстоятельствах или без предъявления электронного документа diia.pl может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, связанный с многочисленными социальными правами.

Справка Finance.ua:

  • после начала полномасштабного вторжения Польша приняла специальный закон о помощи гражданам Украины, не предусматривающий обязательного получения PESEL UKR. Однако вскоре в законопроект внесут изменения, которые вступят в силу с 1 марта 2023;
  • с начала полномасштабной войны Польша приняла самое большое количество беженцев. Поселившиеся в Польше Украинцы ищут и находят работу, поэтому должны знать основные нюансы трудоустройства.

Новая действительность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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