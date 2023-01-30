Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно — Finance.ua

Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно Сегодня 08:02 — Личные финансы

Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно

С 1 февраля для украинских беженцев в Польше возобновят выплату денежного пособия в рамках программы «Семья 500+». Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми.

Об этом сообщается на сайте Zus.pl.

Отмечается, что получать по 500 злотых (более 4 тысяч гривен) ежемесячно в течение года смогут украинские семьи, прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и имеющие несовершеннолетних детей на иждивении.

Нужно ли регистрироваться в программе?

Да, нужно. Подать заявку и получить финансовую поддержку можно на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS . Для этого нужно:

пользоваться польским номером телефона и электронной почтой;

иметь номер PESEL;

войти на свою страницу PUE ZUS или зарегистрироваться там;

заполнить заявку в помощь «500+».

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Кроме того, зарегистрироваться в программе украинские граждане могут через приложение mZUS. Оно доступно для скачивания на смартфон через Google Play и AppStore.

Также регистрация доступна через электронный банкинг некоторых финансовых учреждений, а именно

Millennium S.A

Bank PKO BP

mBank S.A

PEKAO S.A

Getin Noble Bank S.A.

Credit Agricole Bank

Alior Bank S.A

Bank Pocztowy S.A.

BNP Paribas S.A

Santander Bank Polska SA.

Кто может получить пособие?

Лицо, которое:

является гражданином Украины или мужем или женой гражданина/гражданки Украины;

находится в Польше на законных основаниях;

является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины, прибывшего в Польшу с 24 февраля 2022 года или отцом ребенка, рожденного в Польше гражданкой Украины, легально находящейся в Польше;

имеет номер PESEL.

Новые правила для украинцев в Польше

С 1 марта беженцам придется покрывать 50% стоимости проживания в местах коллективного размещения, если люди находятся в Польше более 120 дней.

С 1 мая — 75%, если они находятся в стране более 180 дней.

При этом сумма, которую будут платить беженцы, покрывая 50% расходов, не должна превышать 40 злотых на человека в день, а в случае оплаты 75% — 60 злотых в день.

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В то же время, средства не будут платить следующие категории украинцев:

лица с инвалидностью и лица, которые ухаживают за ними;

дети;

лица пенсионного возраста;

беременные женщины;

лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;

лица, воспитывающие не менее трех детей;

лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по гуманитарным причинам.

Также изменятся правила регистрации граждан Украины. В частности, у граждан будет 30 дней для подачи заявления на получение номера PESEL.

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