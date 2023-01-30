Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно — Finance.ua

Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно
С 1 февраля для украинских беженцев в Польше возобновят выплату денежного пособия в рамках программы «Семья 500+». Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми.
Об этом сообщается на сайте Zus.pl.
Отмечается, что получать по 500 злотых (более 4 тысяч гривен) ежемесячно в течение года смогут украинские семьи, прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и имеющие несовершеннолетних детей на иждивении.
Нужно ли регистрироваться в программе?
Да, нужно. Подать заявку и получить финансовую поддержку можно на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS. Для этого нужно:
- пользоваться польским номером телефона и электронной почтой;
- иметь номер PESEL;
- войти на свою страницу PUE ZUS или зарегистрироваться там;
- заполнить заявку в помощь «500+».
Кроме того, зарегистрироваться в программе украинские граждане могут через приложение mZUS. Оно доступно для скачивания на смартфон через Google Play и AppStore.
Также регистрация доступна через электронный банкинг некоторых финансовых учреждений, а именно
- Millennium S.A
- Bank PKO BP
- mBank S.A
- PEKAO S.A
- Getin Noble Bank S.A.
- Credit Agricole Bank
- Alior Bank S.A
- Bank Pocztowy S.A.
- BNP Paribas S.A
- Santander Bank Polska SA.
Кто может получить пособие?
Лицо, которое:
- является гражданином Украины или мужем или женой гражданина/гражданки Украины;
- находится в Польше на законных основаниях;
- является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины, прибывшего в Польшу с 24 февраля 2022 года или отцом ребенка, рожденного в Польше гражданкой Украины, легально находящейся в Польше;
- имеет номер PESEL.
Новые правила для украинцев в Польше
С 1 марта беженцам придется покрывать 50% стоимости проживания в местах коллективного размещения, если люди находятся в Польше более 120 дней.
С 1 мая — 75%, если они находятся в стране более 180 дней.
При этом сумма, которую будут платить беженцы, покрывая 50% расходов, не должна превышать 40 злотых на человека в день, а в случае оплаты 75% — 60 злотых в день.
В то же время, средства не будут платить следующие категории украинцев:
- лица с инвалидностью и лица, которые ухаживают за ними;
- дети;
- лица пенсионного возраста;
- беременные женщины;
- лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;
- лица, воспитывающие не менее трех детей;
- лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по гуманитарным причинам.
Также изменятся правила регистрации граждан Украины. В частности, у граждан будет 30 дней для подачи заявления на получение номера PESEL.
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