Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно — Finance.ua
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Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно

Личные финансы
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Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно
Украинцам в Польше снова будут выплачивать 500 злотых ежемесячно
С 1 февраля для украинских беженцев в Польше возобновят выплату денежного пособия в рамках программы «Семья 500+». Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми.
Об этом сообщается на сайте Zus.pl.
Отмечается, что получать по 500 злотых (более 4 тысяч гривен) ежемесячно в течение года смогут украинские семьи, прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и имеющие несовершеннолетних детей на иждивении.

Нужно ли регистрироваться в программе?

Да, нужно. Подать заявку и получить финансовую поддержку можно на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS. Для этого нужно:
  • пользоваться польским номером телефона и электронной почтой;
  • иметь номер PESEL;
  • войти на свою страницу PUE ZUS или зарегистрироваться там;
  • заполнить заявку в помощь «500+».
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Кроме того, зарегистрироваться в программе украинские граждане могут через приложение mZUS. Оно доступно для скачивания на смартфон через Google Play и AppStore.
Также регистрация доступна через электронный банкинг некоторых финансовых учреждений, а именно
  • Millennium S.A
  • Bank PKO BP
  • mBank S.A
  • PEKAO S.A
  • Getin Noble Bank S.A.
  • Credit Agricole Bank
  • Alior Bank S.A
  • Bank Pocztowy S.A.
  • BNP Paribas S.A
  • Santander Bank Polska SA.

Кто может получить пособие?

Лицо, которое:
  • является гражданином Украины или мужем или женой гражданина/гражданки Украины;
  • находится в Польше на законных основаниях;
  • является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины, прибывшего в Польшу с 24 февраля 2022 года или отцом ребенка, рожденного в Польше гражданкой Украины, легально находящейся в Польше;
  • имеет номер PESEL.

Новые правила для украинцев в Польше

С 1 марта беженцам придется покрывать 50% стоимости проживания в местах коллективного размещения, если люди находятся в Польше более 120 дней.
С 1 мая — 75%, если они находятся в стране более 180 дней.
При этом сумма, которую будут платить беженцы, покрывая 50% расходов, не должна превышать 40 злотых на человека в день, а в случае оплаты 75% — 60 злотых в день.
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В то же время, средства не будут платить следующие категории украинцев:
  • лица с инвалидностью и лица, которые ухаживают за ними;
  • дети;
  • лица пенсионного возраста;
  • беременные женщины;
  • лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;
  • лица, воспитывающие не менее трех детей;
  • лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по гуманитарным причинам.
Также изменятся правила регистрации граждан Украины. В частности, у граждан будет 30 дней для подачи заявления на получение номера PESEL.
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По материалам:
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