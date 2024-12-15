Как компании в Украине и мире внедряют ESG-отчетность — Finance.ua

Как компании в Украине и мире внедряют ESG-отчетность
Глобальный бизнес больше не рассматривает отчетность по ESG как дополнительный компонент в рамках корпоративной ответственности. Она интегрируется в операционную деятельность и становится ключевой составляющей стратегического планирования.
Об этом свидетельствует исследование KPMG об отчетности по устойчивому развитию за 2024 год.
Что такое ESG
Аббревиатура ESG расшифровывается по-английски как Environmental (окружающая среда), Social (социальный аспект) и Governance (управление) — конкретные качественные и количественные факторы, по которым оценивают влияние бизнеса на экологию, общество и качество управления компаниями.
Глобальная тенденция внедрения ESG
Результаты исследования свидетельствуют о беспрецедентном уровне интеграции ESG в бизнес-стратегии крупнейших компаний мира — G250.
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95% крупнейших компаний мира уже устанавливают целевые показатели по сокращению выбросов углерода, что на 15% больше, чем в 2022 году.
В автомобильном секторе устойчивое развитие чаще всего интегрируется в годовые отчеты компаний — это делают 72%.
Еще одним ярким индикатором изменений является рост доли компаний, в топ-менеджменте которых появились должности, ответственные за устойчивое развитие.
В 2022 году такие позиции были у 45% компаний из списка G250, а сейчас их доля выросла до 56%.
Устойчивое развитие все чаще становится ключевым фактором в системе вознаграждения руководителей. Около трети компаний из сегмента N100 (100 крупнейших компаний в каждой из исследуемых стран) учитывают ESG-показатели при определении бонусов для топ-менеджмента.
Этот подход усиливает мотивацию лидеров не только добиваться финансовых результатов, но и создавать долгосрочную ценность для общества и окружающей среды.
Как внедряют ESG в украинском бизнесе
По словам директора направления устойчивого развития и ESG, руководителя направления правительственных и международных проектов развития, KPMG в Украине Дмитрия Романовича, 17% украинских руководителей ожидают непосредственного влияния ESG на финансовые результаты в ближайшие три года.
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60% отмечают ключевую роль ESG в укреплении отношений с клиентами.
ТОП-6 ключевых трендов ESG-отчетности
Исследование также выявило ряд глобальных тенденций, определяющих будущее ESG-отчетности.
Эти тренды формируются под влиянием новых регуляторных требований, роста ожиданий со стороны инвесторов и общества, а также стремления компаний адаптироваться к скорым изменениям в мировой экономике.
- ESG как «бизнес как обычно». Отчетность по устойчивому развитию и целевые показатели по сокращению выбросов углерода стали стандартом для ведущих компаний мира. Для многих компаний G250 отчетность по ESG и устойчивому развитию стала привычной практикой — 96% компаний уже делают это, как и в 2020 и 2022 годах. Для сравнения, когда KPMG впервые провело измерение в 1999 году, этот показатель составлял всего 35%.
- Готовность к обязательной отчетности. Европейские компании активно готовятся к требованиям CSRD. Директива Европейского Союза по корпоративной отчетности по устойчивому развитию сделает обязательной отчетность по ESG и устойчивому развитию для около 50 000 компаний. Она касается как компаний, базирующихся в ЕС, так и имеющих дочерние предприятия в ЕС или зарегистрированных на его регулируемых рынках. Введение новых требований будет постепенным, но, как показывает исследование KPMG, некоторые компании уже начали подготовку соответствия CSRD, добровольно внедряя стандарты ESRS.
- Двойная существенность (англ. double materiality). Подход двойной существенности применяют более 50% компаний. Более крупные компании в сегменте G250 чаще используют процессы двойной существенности, оценивающие влияние как на общество и окружающую среду, так и на их финансовые показатели. Двойная существенность является наиболее полной формой оценки существенности и краеугольным камнем соблюдения требований Директивы CSRD ЕС, поэтому некоторые из тех, кто ее применяет, вероятно, делают это, чтобы подготовиться к моменту, когда она станет обязательной.
- Добровольные эталоны. GRI, SASB и другие стандарты остаются популярными инструментами отчетности по всему миру. Их применение существенно отличается в зависимости от страны и региона: все опрошенные компании в Саудовской Аравии используют инструкции на своей фондовой бирже, тогда как две трети компаний в Северной, Центральной и Южной Америке применяют SASB.
- Биоразнообразие в фокусе. Доля компаний, отчитывающихся о биоразнообразии, выросла на 25% за четыре года: в этом году 56% компаний G250 и 49% N100 отчитываются об этом как о риске для бизнеса. Значительные различия между регионами по уровню внедрения, выявленные два года назад, сократились, в странах Ближнего Востока и Африки был зафиксирован значительный рост компаний, отчитывающихся о биоразнообразии: 35% два года назад и 56% сейчас.
- TCFD-рекомендации. Почти три четверти компаний G250 интегрируют климатические риски в свои отчеты согласно TCFD.
Исследование KPMG свидетельствует, что ESG-отчетность стала неотъемлемой частью ведения бизнеса, формируя новые стандарты прозрачности и ответственности.
Компании, которые внедряют стабильные практики, не только отвечают на современные вызовы, но и создают долгосрочную ценность для своих заинтересованных сторон. Это подтверждает, что устойчивое развитие — это не только экология, но и стратегическое преимущество в будущем.
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