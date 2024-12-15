Как компании в Украине и мире внедряют ESG-отчетность — Finance.ua

Как компании в Украине и мире внедряют ESG-отчетность Сегодня 18:20 — Фондовый рынок

Как компании в Украине и мире внедряют ESG-отчетность

Глобальный бизнес больше не рассматривает отчетность по ESG как дополнительный компонент в рамках корпоративной ответственности. Она интегрируется в операционную деятельность и становится ключевой составляющей стратегического планирования.

Об этом свидетельствует исследование KPMG об отчетности по устойчивому развитию за 2024 год.

Что такое ESG

Аббревиатура ESG расшифровывается по-английски как Environmental (окружающая среда), Social (социальный аспект) и Governance (управление) — конкретные качественные и количественные факторы, по которым оценивают влияние бизнеса на экологию, общество и качество управления компаниями.

Глобальная тенденция внедрения ESG

Результаты исследования свидетельствуют о беспрецедентном уровне интеграции ESG в бизнес-стратегии крупнейших компаний мира — G250.

95% крупнейших компаний мира уже устанавливают целевые показатели по сокращению выбросов углерода, что на 15% больше, чем в 2022 году.

В автомобильном секторе устойчивое развитие чаще всего интегрируется в годовые отчеты компаний — это делают 72%.

Еще одним ярким индикатором изменений является рост доли компаний, в топ-менеджменте которых появились должности, ответственные за устойчивое развитие.

В 2022 году такие позиции были у 45% компаний из списка G250, а сейчас их доля выросла до 56%.

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Устойчивое развитие все чаще становится ключевым фактором в системе вознаграждения руководителей. Около трети компаний из сегмента N100 (100 крупнейших компаний в каждой из исследуемых стран) учитывают ESG-показатели при определении бонусов для топ-менеджмента.

Этот подход усиливает мотивацию лидеров не только добиваться финансовых результатов, но и создавать долгосрочную ценность для общества и окружающей среды.

Как внедряют ESG в украинском бизнесе

По словам директора направления устойчивого развития и ESG, руководителя направления правительственных и международных проектов развития, KPMG в Украине Дмитрия Романовича, 17% украинских руководителей ожидают непосредственного влияния ESG на финансовые результаты в ближайшие три года.

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60% отмечают ключевую роль ESG в укреплении отношений с клиентами.

ТОП-6 ключевых трендов ESG-отчетности

Исследование также выявило ряд глобальных тенденций, определяющих будущее ESG-отчетности.

Эти тренды формируются под влиянием новых регуляторных требований, роста ожиданий со стороны инвесторов и общества, а также стремления компаний адаптироваться к скорым изменениям в мировой экономике.

ESG как «бизнес как обычно». Отчетность по устойчивому развитию и целевые показатели по сокращению выбросов углерода стали стандартом для ведущих компаний мира. Для многих компаний G250 отчетность по ESG и устойчивому развитию стала привычной практикой — 96% компаний уже делают это, как и в 2020 и 2022 годах. Для сравнения, когда KPMG впервые провело измерение в 1999 году, этот показатель составлял всего 35%. Готовность к обязательной отчетности. Европейские компании активно готовятся к требованиям CSRD. Директива Европейского Союза по корпоративной отчетности по устойчивому развитию сделает обязательной отчетность по ESG и устойчивому развитию для около 50 000 компаний. Она касается как компаний, базирующихся в ЕС, так и имеющих дочерние предприятия в ЕС или зарегистрированных на его регулируемых рынках. Введение новых требований будет постепенным, но, как показывает исследование KPMG, некоторые компании уже начали подготовку соответствия CSRD, добровольно внедряя стандарты ESRS. Двойная существенность (англ. double materiality). Подход двойной существенности применяют более 50% компаний. Более крупные компании в сегменте G250 чаще используют процессы двойной существенности, оценивающие влияние как на общество и окружающую среду, так и на их финансовые показатели. Двойная существенность является наиболее полной формой оценки существенности и краеугольным камнем соблюдения требований Директивы CSRD ЕС, поэтому некоторые из тех, кто ее применяет, вероятно, делают это, чтобы подготовиться к моменту, когда она станет обязательной. Добровольные эталоны. GRI, SASB и другие стандарты остаются популярными инструментами отчетности по всему миру. Их применение существенно отличается в зависимости от страны и региона: все опрошенные компании в Саудовской Аравии используют инструкции на своей фондовой бирже, тогда как две трети компаний в Северной, Центральной и Южной Америке применяют SASB. Биоразнообразие в фокусе. Доля компаний, отчитывающихся о биоразнообразии, выросла на 25% за четыре года: в этом году 56% компаний G250 и 49% N100 отчитываются об этом как о риске для бизнеса. Значительные различия между регионами по уровню внедрения, выявленные два года назад, сократились, в странах Ближнего Востока и Африки был зафиксирован значительный рост компаний, отчитывающихся о биоразнообразии: 35% два года назад и 56% сейчас. TCFD-рекомендации. Почти три четверти компаний G250 интегрируют климатические риски в свои отчеты согласно TCFD.

Исследование KPMG свидетельствует, что ESG-отчетность стала неотъемлемой частью ведения бизнеса, формируя новые стандарты прозрачности и ответственности.

Компании, которые внедряют стабильные практики, не только отвечают на современные вызовы, но и создают долгосрочную ценность для своих заинтересованных сторон. Это подтверждает, что устойчивое развитие — это не только экология, но и стратегическое преимущество в будущем.

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