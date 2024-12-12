НАБУ призывает Раду отклонить законопроект, которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки — Finance.ua

НАБУ призывает Раду отклонить законопроект, которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки Сегодня 15:15 — Казна и Политика

НАБУ призывает Раду отклонить законопроект, которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки

Независимая ассоциация банков Украины призвала Верховную Раду Украины отклонить законопроект № 12 148 , которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки. В НАБУ отмечают, что предложенный в проекте подход популистский и будет иметь негативные последствия для всех участников рынка и экономики Украины в целом.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«НАБУ настаивает на отклонении законопроекта № 12 148 как такого, который не выверен экономически и юридически, а также который ведет к значительным финансовым потерям для банковских учреждений, ставит под угрозу реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях войны в обмен на точечные преференции для отдельных субъектов хозяйствования, без анализа их реальной способности обслуживать собственные кредитные обязательства», — сказано в сообщении.

Что предлагает законопроект

Законопроект № 12 148 предлагает на период действия военного положения и в течение одного года после его окончания освободить от уплаты кредитов (основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) некоторых заемщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства, если в залоге под такие кредиты — недвижимость в зоне боевых действий или под временной оккупацией, или утраченные вследствие войны транспортные средства.

Одновременно предлагается остановить принудительное взыскание залога, ипотеки и принудительное взыскание задолженности с указанных субъектов, а также их поручителей или имущественных поручителей.

Позиция НАБУ

НАБУ отмечает, что в действующем законодательстве уже предусмотрены многочисленные ограничения и запреты для кредиторов, введенных в связи с действием военного положения.

Среди них:

остановка выполнения ряда статей Закона Украины «Об ипотеке» в части реализации прав ипотекодержателя;

заморозка/аннулирование кредитов физлиц, обеспечение по которым (жилье, авто) было повреждено или уничтожено в результате войны (при отсутствии механизма компенсации банкам за такие убытки);

реструктуризация банками на льготных условиях кредитов малозащищенных категорий населения из числа внутренне перемещенных лиц;

многочисленные моратории на взыскание долгов с определенных категорий хозяйствующих субъектов и т. д.

«Предусмотренные законопроектом преференции для определенных субъектов предпринимательства лишь усилят дисбаланс в договорных отношениях между кредиторами и заемщиками, безосновательно перекладывая бремя „военных“ потерь такого бизнеса на банковские учреждения, при отсутствии никаких компенсаторов», — отмечают в НАБУ.

Нормы проекта будут способствовать недобросовестным заемщикам, которые избегают выполнения своих финансовых обязательств, даже при наличии у них фактических возможностей погашать задолженность, в том числе достаточных ресурсов для этого.

Законопроект также не согласуется с государственными программами поддержки бизнеса, которые предусматривают льготное кредитование с целью стимулирования бизнеса в прифронтовых регионах.

То есть, с одной стороны, государство через такие программы пытается стимулировать финансовый сектор к усилению поддержки бизнеса в условиях военного положения, в частности предприятий, которые находятся в Зоне большого военного риска, а с другой стороны перечеркивает эти усилия, позволяя таким заемщикам не возвращать кредиты.

Эксперты НАБУ отмечают, что подобные инициативы не только подрывают стабильность банковской системы в условиях войны, но и нивелируют попытки создать в Украине систему страхования военных рисков.

Кроме того, принятие законопроекта может полностью остановить финансовый лизинг транспорта, что повлечет негативные последствия для логистики, агросектора и других критически важных отраслей.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины одобрительно оценил этот законопроект и признал высокую актуальность поднятой проблемы;



украинские аграрии ожидают принятия законопроекта № 12 148, который должен помочь им отсрочить уплату кредитных долгов. Этот документ предусматривает временный запрет на принудительное взыскание долгов с фермеров, чье имущество находится в зонах боевых действий или на оккупированных территориях;

Всеукраинский Аграрный Совет призывает Верховную Раду как можно скорее вынести документ на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

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