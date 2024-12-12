НАБУ призывает Раду отклонить законопроект, которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки — Finance.ua
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НАБУ призывает Раду отклонить законопроект, которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки

Казна и Политика
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НАБУ призывает Раду отклонить законопроект, которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки
НАБУ призывает Раду отклонить законопроект, которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки
Независимая ассоциация банков Украины призвала Верховную Раду Украины отклонить законопроект № 12 148, которым лоббируется перекладывание «военных» убытков бизнеса на банки. В НАБУ отмечают, что предложенный в проекте подход популистский и будет иметь негативные последствия для всех участников рынка и экономики Украины в целом.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
«НАБУ настаивает на отклонении законопроекта № 12 148 как такого, который не выверен экономически и юридически, а также который ведет к значительным финансовым потерям для банковских учреждений, ставит под угрозу реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях войны в обмен на точечные преференции для отдельных субъектов хозяйствования, без анализа их реальной способности обслуживать собственные кредитные обязательства», — сказано в сообщении.

Что предлагает законопроект

Законопроект № 12 148 предлагает на период действия военного положения и в течение одного года после его окончания освободить от уплаты кредитов (основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) некоторых заемщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства, если в залоге под такие кредиты — недвижимость в зоне боевых действий или под временной оккупацией, или утраченные вследствие войны транспортные средства.
Одновременно предлагается остановить принудительное взыскание залога, ипотеки и принудительное взыскание задолженности с указанных субъектов, а также их поручителей или имущественных поручителей.

Позиция НАБУ

НАБУ отмечает, что в действующем законодательстве уже предусмотрены многочисленные ограничения и запреты для кредиторов, введенных в связи с действием военного положения.
Среди них:
  • остановка выполнения ряда статей Закона Украины «Об ипотеке» в части реализации прав ипотекодержателя;
  • заморозка/аннулирование кредитов физлиц, обеспечение по которым (жилье, авто) было повреждено или уничтожено в результате войны (при отсутствии механизма компенсации банкам за такие убытки);
  • реструктуризация банками на льготных условиях кредитов малозащищенных категорий населения из числа внутренне перемещенных лиц;
  • многочисленные моратории на взыскание долгов с определенных категорий хозяйствующих субъектов и т. д.
«Предусмотренные законопроектом преференции для определенных субъектов предпринимательства лишь усилят дисбаланс в договорных отношениях между кредиторами и заемщиками, безосновательно перекладывая бремя „военных“ потерь такого бизнеса на банковские учреждения, при отсутствии никаких компенсаторов», — отмечают в НАБУ.
Нормы проекта будут способствовать недобросовестным заемщикам, которые избегают выполнения своих финансовых обязательств, даже при наличии у них фактических возможностей погашать задолженность, в том числе достаточных ресурсов для этого.
Законопроект также не согласуется с государственными программами поддержки бизнеса, которые предусматривают льготное кредитование с целью стимулирования бизнеса в прифронтовых регионах.
То есть, с одной стороны, государство через такие программы пытается стимулировать финансовый сектор к усилению поддержки бизнеса в условиях военного положения, в частности предприятий, которые находятся в Зоне большого военного риска, а с другой стороны перечеркивает эти усилия, позволяя таким заемщикам не возвращать кредиты.
Эксперты НАБУ отмечают, что подобные инициативы не только подрывают стабильность банковской системы в условиях войны, но и нивелируют попытки создать в Украине систему страхования военных рисков.
Кроме того, принятие законопроекта может полностью остановить финансовый лизинг транспорта, что повлечет негативные последствия для логистики, агросектора и других критически важных отраслей.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины одобрительно оценил этот законопроект и признал высокую актуальность поднятой проблемы;
  • украинские аграрии ожидают принятия законопроекта № 12 148, который должен помочь им отсрочить уплату кредитных долгов. Этот документ предусматривает временный запрет на принудительное взыскание долгов с фермеров, чье имущество находится в зонах боевых действий или на оккупированных территориях;
  • Всеукраинский Аграрный Совет призывает Верховную Раду как можно скорее вынести документ на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.
По материалам:
Finance.ua
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