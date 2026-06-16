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Крупнейший банк Португалии начал закрывать счета россиян

Фондовый рынок
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Крупнейший банк Португалии начал закрывать счета россиян
Крупнейший банк Португалии начал закрывать счета россиян
Крупнейший государственный банк Португалии Caixa Geral de Depositos начал уведомлять клиентов с российским гражданством о закрытии счетов с 14 августа 2026 года.
Об этом сообщает Медиазона.
По данным издания, уведомления от банка в большинстве своем получили россияне без действующего вида на жительство в Португалии или те, кто не обновил сведения о своем статусе в банке.
При этом о получении подобных предупреждений сообщали и некоторые владельцы португальского вида на жительство, а также россияне, работающие в странах Евросоюза.
Согласно тексту сообщений, получить оставшиеся на счетах деньги можно будет в отделениях банка.
Отмечается, что весной 2026 года часть клиентов Caixa Geral de Depositos получила запросы на обновление личных данных и подтверждение источников дохода.
Эксперты связывают закрытие счетов с ужесточением политики европейских финансовых институтов в отношении клиентов с российским гражданством. По их словам, банки стран ЕС в последние годы усилили проверки в рамках процедур противодействия отмыванию средств и соблюдения санкционного режима.
По материалам:
Укрінформ
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