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Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ

Кредит&Депозит
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Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ
Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ
Весной и летом этого года банки активно повышали ставки по депозитам.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Во многих банках сейчас можно открыть гривневый депозит на 3−12 месяцев по ставке от 15% и выше. Такая доходность защищает сбережения от инфляционного обесценения. Неудивительно, что в последние месяцы украинцы достаточно активно открывали депозиты именно в национальной валюте. А вот спрос на валютные вклады уменьшился», — отмечают в НБУ.

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Все это результат целенаправленной политики НБУ.
«Так, повышение учетной ставки и другие меры НБУ, принятые на протяжении последнего года, способствовали улучшению ситуации на валютном рынке и укреплению доверия к гривне. Это важное достижение всей экономики. Именно поэтому НБУ и дальше будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов», — добавляет регулятор.
Там сообщают, что ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже остаются высокими.
«Это объясняется прежде всего значительной инфляцией и рисками военного времени. Ожидается, что в последующие годы кредитные ставки будут уменьшаться благодаря ожидаемому снижению рисков безопасности и дальнейшему замедлению инфляции», — подытожили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Замглавы НБУ Сергей Николайчук ранее заявлял, что в июле нынешнего года Национальный банк впервые с начала полномасштабной войны снизил учетную ставку до 22 с 25 процентов. Однако этот процесс будет продолжаться, и до конца года учетная ставка прогнозируется на уровне 18%. Как следствие ставки по депозитам будут постепенно снижаться;
  • банкиры ожидают от НБУ дальнейшего снижения учетной ставки, что спровоцирует дальнейшее снижение ставок по гривневым депозитам;
  • банки стали отказываться от рекордно высоких депозитных ставок по вкладам населения после начала в июле цикла снижения учетной ставки НБУ, когда ее сократили с 25% до 22%.
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По материалам:
Finance.ua
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