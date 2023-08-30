Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ Сегодня 15:02 — Кредит&Депозит

Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ

Весной и летом этого года банки активно повышали ставки по депозитам.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Во многих банках сейчас можно открыть гривневый депозит на 3−12 месяцев по ставке от 15% и выше. Такая доходность защищает сбережения от инфляционного обесценения. Неудивительно, что в последние месяцы украинцы достаточно активно открывали депозиты именно в национальной валюте. А вот спрос на валютные вклады уменьшился», — отмечают в НБУ.

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Все это результат целенаправленной политики НБУ.

«Так, повышение учетной ставки и другие меры НБУ, принятые на протяжении последнего года, способствовали улучшению ситуации на валютном рынке и укреплению доверия к гривне. Это важное достижение всей экономики. Именно поэтому НБУ и дальше будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов», — добавляет регулятор.

Там сообщают, что ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже остаются высокими.

«Это объясняется прежде всего значительной инфляцией и рисками военного времени. Ожидается, что в последующие годы кредитные ставки будут уменьшаться благодаря ожидаемому снижению рисков безопасности и дальнейшему замедлению инфляции», — подытожили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Замглавы НБУ Сергей Николайчук ранее заявлял, что в июле нынешнего года Национальный банк впервые с начала полномасштабной войны снизил учетную ставку до 22 с 25 процентов. Однако этот процесс будет продолжаться, и до конца года учетная ставка прогнозируется на уровне 18%. Как следствие ставки по депозитам будут постепенно снижаться;

банкиры ожидают от НБУ дальнейшего снижения учетной ставки, что спровоцирует дальнейшее снижение ставок по гривневым депозитам;



банки стали отказываться от рекордно высоких депозитных ставок по вкладам населения после начала в июле цикла снижения учетной ставки НБУ, когда ее сократили с 25% до 22%.

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