Как изменялись бюджетные расходы Украины за последние пять лет — Finance.ua

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Как изменялись бюджетные расходы Украины за последние пять лет

Казна и Политика
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Как изменялись бюджетные расходы Украины за последние пять лет
Как изменялись бюджетные расходы Украины за последние пять лет
Нынешние расходы государственного бюджета Украины достигли рекордных 4,5 трлн грн. Это на 12% больше, чем в 2023 году, но с учетом инфляции показатель остается на уровне прошлого года.
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.

Куда направили средства

Отмечается, что 65% расходов направлено на оборонные нужды.
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Среди необоронных расходов наибольшая гражданская категория — социальные расходы — осталась без изменений.
Как изменялись бюджетные расходы Украины за последние пять лет
В то же время растут расходы на обслуживание госдолга (малиновый цвет на графике) — +24% до 307 млрд грн или 7% от всех расходов бюджета.
Доля собственных поступлений в покрытии расходов выросла до 44% (в 2023-м было меньше 40%). Остальные покрываем благодаря международной поддержке и выпуску гособлигаций.
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На 2025 год Рада рассматривает выделить дополнительные 5−7 млрд долларов на оборону с доходов на замороженные российские активы.
Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не на год, а на три года на фоне неопределенности в будущем.
Международный институт стратегических исследований (IISS) в новом отчете сообщил, что полномасштабное вторжение россии в Украину привело к увеличению мировых военных расходов на 7,4% до $2,46 трлн в 2024 году.
По материалам:
Finance.ua
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