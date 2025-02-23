Как изменялись бюджетные расходы Украины за последние пять лет — Finance.ua

Как изменялись бюджетные расходы Украины за последние пять лет Сегодня 21:23 — Казна и Политика

Как изменялись бюджетные расходы Украины за последние пять лет

Нынешние расходы государственного бюджета Украины достигли рекордных 4,5 трлн грн. Это на 12% больше, чем в 2023 году, но с учетом инфляции показатель остается на уровне прошлого года.

Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.

Куда направили средства

Отмечается, что 65% расходов направлено на оборонные нужды.

Среди необоронных расходов наибольшая гражданская категория — социальные расходы — осталась без изменений.

В то же время растут расходы на обслуживание госдолга (малиновый цвет на графике) — +24% до 307 млрд грн или 7% от всех расходов бюджета.

Доля собственных поступлений в покрытии расходов выросла до 44% (в 2023-м было меньше 40%). Остальные покрываем благодаря международной поддержке и выпуску гособлигаций.

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На 2025 год Рада рассматривает выделить дополнительные 5−7 млрд долларов на оборону с доходов на замороженные российские активы.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не на год, а на три года на фоне неопределенности в будущем.

Международный институт стратегических исследований (IISS) в новом отчете сообщил , что полномасштабное вторжение россии в Украину привело к увеличению мировых военных расходов на 7,4% до $2,46 трлн в 2024 году.

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