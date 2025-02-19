Минфин: расходы общего фонда госбюджета в январе составили 214,1 млрд грн — Finance.ua

Минфин: расходы общего фонда госбюджета в январе составили 214,1 млрд грн Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Минфин: расходы общего фонда госбюджета в январе составили 214,1 млрд грн

Расходы общего фонда государственного бюджета в январе составили 214,1 млрд грн, что на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

«За январь 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 214,1 млрд грн, что на 63,9 млрд грн, или на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Наибольшая доля расходов — 110 млрд грн, или 51,4% от общего объема — направлена на оплату труда с начислениями, что на 44,9% больше, чем в прошлом году. Из них 84,7 млрд грн выделено на денежное содержание военнослужащих.

Фінансовий клуб По материалам:

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