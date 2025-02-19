Минфин: расходы общего фонда госбюджета в январе составили 214,1 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин: расходы общего фонда госбюджета в январе составили 214,1 млрд грн

Казна и Политика
22
Минфин: расходы общего фонда госбюджета в январе составили 214,1 млрд грн
Минфин: расходы общего фонда госбюджета в январе составили 214,1 млрд грн
Расходы общего фонда государственного бюджета в январе составили 214,1 млрд грн, что на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
«За январь 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 214,1 млрд грн, что на 63,9 млрд грн, или на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Наибольшая доля расходов — 110 млрд грн, или 51,4% от общего объема — направлена на оплату труда с начислениями, что на 44,9% больше, чем в прошлом году. Из них 84,7 млрд грн выделено на денежное содержание военнослужащих.
Минфин: расходы общего фонда госбюджета в январе составили 214,1 млрд грн
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.