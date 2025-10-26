Как изменялась экономическая ситуация в Украине во время большой войны Сегодня 08:16 — Казна и Политика

Украина четвертый год несет значительные потери из-за полномасштабного вторжения россии. На экономику влияют разрушение инфраструктуры, падение ВВП в 2022 году, сокращение экспорта и инфляция. Несмотря на это, экономика адаптируется: зафиксирован рост ВВП с 2023 года, увеличиваются международные резервы, а бизнес приспосабливается к работе в условиях войны. Однако с каждым годом растет государственный долг и дефицит бюджета, в который закладываются рекордные расходы на оборону.

Издание «Слово и дело» рассказывает, как изменялась экономическая ситуация в Украине во время полномасштабной войны.

Инфляция, ВВП и курс доллара

После начала российского вторжения в 2022 году и падения на 28,8% экономика возобновилась на 5,5% в 2023 году, однако несколько замедлила темпы роста в 2024 году (+2,9% ВВП).

Среди причин — всеобщее падение промышленного производства и экспорта. К тому же миллионы украинцев уехали за границу, а сотни тысяч мужчин ушли в армию, что привело к сокращению рынка труда. Согласно прогнозу МВФ на 2025 год, рост ВВП может составить 2%.

Номинальный ВВП на душу населения Украины вырос с 4,69 тыс. долларов в 2022 году до 5,33 в 2023 году и 5,72 в 2024-м.

Рост можно объяснить восстановлением экономики после падения в 2022 году.

Прогнозы МВФ на 2025 год предусматривают относительно замедленные темпы роста по сравнению с предыдущими годами — до 6,38 тыс. долларов. Причиной сдержанных прогнозов финансистов могут быть факторы безопасности страны, которая еще находится в состоянии войны.

После начала большой войны в Украине также существенно возросла инфляция. Самый высокий уровень был зафиксирован в 2022 году, когда он достиг 26,6%.

Основными причинами стали разрушение производств, нарушение логистики и увеличение производственных затрат, выросли цены на лекарства, продукты, товары и ряд услуг.

В 2023 и 2024 годах инфляция была сравнительно ниже — 5,1% и 12% соответственно. По прогнозам МВФ, инфляция должна замедляться и к концу 2025 года составит около 9%.

В то же время курс доллара в Украине продолжает расти:

в 2022 году среднегодовой показатель равнялся 32,37 грн/доллар;

в 2023-м — 36,58 грн/доллар;

в 2024 году доллар впервые превысил отметку в 40 грн/долл.;

за первые три квартала 2025 года средний курс американской валюты в Украине составляет 41,59 грн/доллар.

Дефицит бюджета, государственные заимствования и госдолг

В течение четырех лет дефицит госбюджета значительно вырос. В 2022 году он составил 915 млрд грн, в 2023 году вырос до 1 трлн 337 млрд грн, в 2024 — 1 трлн 359 млрд грн.

Предельный дефицит бюджета в 2025 году определен на уровне 1 трлн 891 млрд грн. Причиной дефицита государственного бюджета стало, в частности, то, что Украина должна обороняться от агрессора, и поэтому расходы на оборону и безопасность значительно превышали доходы.

Также на наполнение бюджета повлияло уменьшение доходов от налогов отраслей, которые сократили объемы производства из-за войны.

На следующий год дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% ВВП (на 3,9 процентных пункта меньше, чем в 2025 году).

Потребность во внешнем финансировании на 2026 год предварительно оценивается в 2 трлн 79 млрд гривен. Следует отметить, что рост экономики в следующем году будет зависеть, в частности, от стабильности международной помощи.

В условиях Большой войны значительно возросли государственные заимствования, которые Украина использует для финансирования государственного бюджета, в частности, для покрытия расходов, связанных с защитой от российской агрессии. Это, в свою очередь, приводит к росту госдолга.

К концу 2022 года общий государственный и гарантированный государством долг составил 111,45 млрд долл., государственные заимствования — 1,3 трлн грн.

К концу 2023 года государственный долг вырос до 145,32 млрд долл., а государственные заимствования составляли — 1,7 трлн грн.

В конце 2024 г. общий долг государства составлял уже 166,06 млрд долл., а сумма заимствований достигала 1,8 трлн грн.

По состоянию на конец августа 2025 г. государственный долг Украины составил 192,58 млрд дол. Фактические государственные заимствования в государственный бюджет за январь-август 2025 составили 1,24 трлн грн.

Международные резервы Украины

С 2022 по 2025 год международные резервы Украины значительно выросли благодаря международной финансовой помощи. В первый год вторжения рф международные резервы Украины составляли 28,49 млрд дол.

В течение 2023 года они выросли до более чем 40,51 млрд долл., а за 2024 год — до 43,8 млрд дол. По состоянию на конец сентября текущего года объем международных резервов оценивается в 46,64 млрд дол.

Большую часть денежных поступлений от международных партнеров Украина получает преимущественно через счета Всемирного банка, а также в рамках инструментов Ukraine Facility и G7.

