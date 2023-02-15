Как изменится структура посевных площадей в 2023: ответ Минагрополитики — Finance.ua
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Как изменится структура посевных площадей в 2023: ответ Минагрополитики

Аграрный рынок
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Как изменится структура посевных площадей в 2023: ответ Минагрополитики
По предварительным прогнозам, посевные площади в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем — 29 млн га.
Об этом рассказал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.
По его словам, в результате существенно меняется структура посевных площадей и объемы посевов. А уменьшение количества внесения удобрений напрямую повлияет на показатели валового сбора урожая.
«Для внутреннего потребления, конечно, по всем группам продовольствия мы будем обеспечены. Но ожидается смена экспортного потенциала. В частности, будет посеяно гораздо меньше кукурузы, тогда как это одна из основных зерновых культур, которая шла на экспорт», — отметил Игорь Виштак.
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Он подчеркнул, что государство сосредоточится на поддержке малых аграриев, поэтому сейчас работает над продолжением программы по выплате дотаций и субсидий на гектар возделываемых земель и на голову рогатого скота. Среди прочего настоятельная потребность их поддержки связана и с тем, что именно небольшие аграрии в большинстве своем занимаются овощеводством, дефицит которого мы сейчас наблюдаем на внутреннем рынке, пояснил Игорь Виштак.
Кроме того, по его словам, правительство запланировало более 16 млрд грн в бюджете для кредитной программы, из них львиная доля — 9,6 млрд грн — именно для аграриев. Это позволит частично пролонгировать кредиты, которые брались в прошлом году, а также давать новые кредиты под посевную.
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Проблемы отечественного экспорта и риски уменьшения предложения на мировом рынке украинских зерновых и масличных культур во время дискуссионной панели были представлены в аналитике УКАБ.
Спрос
Эксперты утверждают, что спрос на украинское зерно, масличные культуры и продукты переработки остается достаточно высоким со стороны иностранных покупателей. Проблема в том, что все риски и логистические трудности покрываются более низкой покупной ценой от фермера.
Самая большая проблема следующей посевной — нехватка финансовых ресурсов для дальнейшей хозяйственной деятельности. В целом, среди определяющих проблем для украинских аграриев в УКАБ назвали: низкие внутренние цены, не покрывающие себестоимости продукции; подорожание ресурсов, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур; высокую стоимость доработки и хранения зерна.

Справка Finance.ua:

  • В связи с изменениями в законодательстве, с 2023 года украинцы будут платить минимальное налоговое обязательство за свои паи. Сумма будет рассчитываться индивидуально, а кто будет платить — зависит от отношений, прописанных в договоре.
  • Если участок арендуют неофициально, то платить нужно будет его владельцу. А если заключен договор на землю — налоговые обязательства лягут на арендатора. В минимальное налоговое обязательство входят следующие налоги:
  • налог на землю;
  • налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;
  • налог на доходы физических лиц;
  • военный сбор с зарплаты наемных работников.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам:
Finance.ua
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