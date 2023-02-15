Как изменится структура посевных площадей в 2023: ответ Минагрополитики — Finance.ua

Как изменится структура посевных площадей в 2023: ответ Минагрополитики Сегодня 21:02 — Аграрный рынок

По предварительным прогнозам, посевные площади в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем — 29 млн га.

Об этом рассказал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

По его словам, в результате существенно меняется структура посевных площадей и объемы посевов. А уменьшение количества внесения удобрений напрямую повлияет на показатели валового сбора урожая.

«Для внутреннего потребления, конечно, по всем группам продовольствия мы будем обеспечены. Но ожидается смена экспортного потенциала. В частности, будет посеяно гораздо меньше кукурузы, тогда как это одна из основных зерновых культур, которая шла на экспорт», — отметил Игорь Виштак.

Он подчеркнул, что государство сосредоточится на поддержке малых аграриев, поэтому сейчас работает над продолжением программы по выплате дотаций и субсидий на гектар возделываемых земель и на голову рогатого скота. Среди прочего настоятельная потребность их поддержки связана и с тем, что именно небольшие аграрии в большинстве своем занимаются овощеводством, дефицит которого мы сейчас наблюдаем на внутреннем рынке, пояснил Игорь Виштак.

Кроме того, по его словам, правительство запланировало более 16 млрд грн в бюджете для кредитной программы, из них львиная доля — 9,6 млрд грн — именно для аграриев. Это позволит частично пролонгировать кредиты, которые брались в прошлом году, а также давать новые кредиты под посевную.

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Проблемы отечественного экспорта и риски уменьшения предложения на мировом рынке украинских зерновых и масличных культур во время дискуссионной панели были представлены в аналитике УКАБ.

Спрос

Эксперты утверждают, что спрос на украинское зерно, масличные культуры и продукты переработки остается достаточно высоким со стороны иностранных покупателей. Проблема в том, что все риски и логистические трудности покрываются более низкой покупной ценой от фермера.

Самая большая проблема следующей посевной — нехватка финансовых ресурсов для дальнейшей хозяйственной деятельности. В целом, среди определяющих проблем для украинских аграриев в УКАБ назвали: низкие внутренние цены, не покрывающие себестоимости продукции; подорожание ресурсов, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур; высокую стоимость доработки и хранения зерна.

Справка Finance.ua:

В связи с изменениями в законодательстве, с 2023 года украинцы будут платить минимальное налоговое обязательство за свои паи. Сумма будет рассчитываться индивидуально, а кто будет платить — зависит от отношений, прописанных в договоре.

Если участок арендуют неофициально, то платить нужно будет его владельцу. А если заключен договор на землю — налоговые обязательства лягут на арендатора. В минимальное налоговое обязательство входят следующие налоги:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор с зарплаты наемных работников.

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