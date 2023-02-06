Украина за 2022 год экспортировала в ЕС агропродукции на $13 млрд: что продавали — Finance.ua

Украина за 2022 год экспортировала в ЕС агропродукции на $13 млрд: что продавали Сегодня 07:32 — Казна и Политика

Украина за 2022 год экспортировала в ЕС агропродукции на $13 млрд: что продавали

По итогам 2022 года Украина отгрузила на рынки стран ЕС агропродовольственную продукцию на $13,1 млрд, что составило 56% от всего аграрного экспорта.

Об этом сообщила Украинская ассоциация аграрного экспорта.

Основными покупателями украинского мяса птицы стали Нидерланды (252 миллиона долларов), Саудовская Аравия (220 миллионов долларов) и Словакия (65 миллионов долларов). Общая доля этих стран в экспорте этой товарной позиции составила 63%. Нидерланды вытеснили Саудовскую Аравию с первой позиции, хотя по сравнению с 2021 годом список крупнейших стран-импортеров не изменился.

Продажи украинских молочных продуктов в 2022 году в Евросоюз составили $102 млн против $7 млн в 2021 году. География ключевых продуктов этого сегмента выглядела следующим образом: сухое и сгущенное молоко — Польша, Израиль, Нидерланды, итого 38%; масло и молочные пасты — Польша, Молдова, Азербайджан, итого 69%; сыры — Казахстан, Польша, Молдова, суммарно 85%. В 2021 году среди главных покупателей таких молочных продуктов стран ЕС вообще не было, отметили в ассоциации.

Яиц из Украины поставляли преимущественно на рынки Сингапура, Латвии и Нидерландов, на которые пришлось 69% всех продаж.

Украинский мед в 2022 году преимущественно отгружали на рынки Германии ($38 млн), Польши ($24 млн), Франции ($11 млн). В денежном выражении эти страны импортировали 54% всего меда, экспортируемого из Украины в 2021 году.

Кроме того, по данным ассоциации, список крупнейших покупателей украинской продукции садоводства в прошлом году состоял из Польши ($108 млн), Германии ($29 млн), Франции ($20 млн), Италии ($19 млн), Нидерландов ($16 млн), Австрии ($14 млн) ), Чехии ($11 млн), Азербайджана ($10 млн). В экспорте замороженных ягод и фруктов основными стали поставки в Польшу, Германию и Италию (71%). Грецкие орехи преимущественно экспортировали из Украины во Францию, Азербайджан и Грецию (36%).

Яблоки и груши в 2022 году Украина поставляла преимущественно в беларусь, ОАЭ и Саудовскую Аравию (59%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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