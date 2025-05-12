В Турцию по программе ООН прибыли еще 20 тыс. т украинского зерна — Finance.ua
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В Турцию по программе ООН прибыли еще 20 тыс. т украинского зерна

Аграрный рынок
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Судно с 20 тыс. т украинского зерна прибыло в Турцию в рамках инициативы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) по поддержке регионов, пострадавших от кризиса, в частности, Сирии.
Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
«Мы приветствуем судно Brave Commander, символ международной солидарности и быстрых гуманитарных действий в нашем стремлении преодолеть голод в мире», — отметил глава представительства ВПП в Турции Стивен Кахилл.
Отмечается, что 5 тыс. т зерна доставят в рамках программы ВПП в Сирию.
Судно Brave Commander, ранее участвовавшее в Черноморской зерновой инициативе, прибыло в порт Торос в северной провинции Самсун. Его встречали представители офиса ВПП в Турции, МИД Турции, Министерства сельского хозяйства и лесничества, а также губернаторства Самсуна.
По материалам:
AgroPortal.ua
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