В Турцию по программе ООН прибыли еще 20 тыс. т украинского зерна — Finance.ua

В Турцию по программе ООН прибыли еще 20 тыс. т украинского зерна Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Судно с 20 тыс. т украинского зерна прибыло в Турцию в рамках инициативы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) по поддержке регионов, пострадавших от кризиса, в частности, Сирии.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

«Мы приветствуем судно Brave Commander, символ международной солидарности и быстрых гуманитарных действий в нашем стремлении преодолеть голод в мире», — отметил глава представительства ВПП в Турции Стивен Кахилл.

Отмечается, что 5 тыс. т зерна доставят в рамках программы ВПП в Сирию.

Судно Brave Commander, ранее участвовавшее в Черноморской зерновой инициативе, прибыло в порт Торос в северной провинции Самсун. Его встречали представители офиса ВПП в Турции, МИД Турции, Министерства сельского хозяйства и лесничества, а также губернаторства Самсуна.

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