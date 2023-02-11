Экспорт украинской сои достиг рекорда — Finance.ua

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Экспорт украинской сои достиг рекорда

Аграрный рынок
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Украинские компании в январе экспортировали 406 тыс. т сои, это самый высокий показатель месячного экспорта за последние годы.
По сравнению с прошлым месяцем экспорт сои увеличился на 50 тыс. т, а с показателем января прошлого года — втрое (в январе 2022 года украинский экспорт сои составил всего 135 тыс. т), пишет «УкрАгроКонсалт».
«Основной причиной увеличения украинского экспорта сои мы видим увеличение общего урожая сои в 2022 году до 3,7 млн т, что является самым высоким показателем с 2017 года. Также отметим, что за счет более высокой стоимости 1 т сои по сравнению с зерновыми культурами доля логистических затрат на 1 т сои ниже, чем для зерновых — той же кукурузы или пшеницы», — объясняют аналитики. Экспортный потенциал сои в сезоне-2022/23 — около 2 млн т, еще 1,6-1,7 млн т будет переработано.
Активный экспорт сои в начале сезона означает меньшее предложение для переработки в последующие месяцы, что окажет негативное влияние на маржу переработки во второй половине сезона.
«Пока экспорт соевого масла остается достаточно стабильным — в январе он составил 24 тыс. т, что соответствует показателю прошлого месяца (в среднем в 2022 году Украина экспортировала около 20 тыс. т в месяц)», — добавляют эксперты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
AgroPortal.ua
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